Coelho pontua o que não pode faltar ao Corinthians neste momento: 'Raça'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Desde que assumiu interinamente o comando do Corinthians neste ano, o técnico Dyego Coelho disputou quatro partidas, com duas derrotas, uma vitória e um empate, resultado conquistado na última quarta-feira, diante do Atlético-GO, na Neo Química Arena. Além de o retrospecto não estar bom, as atuações são ainda mais fracas, no entanto, o técnico, que tem história no clube, diz saber o que não pode faltar neste momento de má fase na temporada.Em entrevista coletiva após o duelo pela primeira rodada do Brasileirão, que foi adiado por conta da final do Paulistão, Coelho foi abordado em relação à proximidade da zona de rebaixamento, já que neste momento o time está apenas dois pontos à frente do 17º colocado, o primeiro no Z4. Para ele é uma situação desconfortável, mas que precisa ser resolvido com trabalho e vitórias.

- A gente tem que entender que a aqui gente tem sempre que ganhar os jogos, não é de hoje que eu sei disso e os jogadores também sabem, ver a gente numa posição que não é confortável, claro que deixa a gente desconfortável, mas a gente tem que trabalhar e é o que a gente vai fazer para sair, para começar a vencer os jogos, para começar a trazer a confiança de volta.Coelho também foi questionado sobre a insatisfação do torcedor diante dessa situação ruim do Timão em 2020. Por saber como funcionam as coisas no clube, já que foi formado na base alvinegra, o treinador entende que quando o time não dá resposta tática e técnica, é preciso que os jogadores demonstrem raça e luta em todas as partidas, o que, segundo ele, não está faltando.

- Uma coisa a gente fala muito lá dentro, que a gente precisa estar sempre lutando, precisa estar sempre guerreando com o adversário, colocando a bunda no chão realmente. Isso não está faltando e a gente vai procurar fazer isso cada vez mais, aqui no Corinthians a gente conhece muito bem, quando as coisas não estão boas tática e tecnicamente, a gente começar a jogar com raça, com determinação e com vontade, para dar o primeiro passo para começar a ganhar os jogos, é isso que estamos fazendo e vamos fazer sempre.