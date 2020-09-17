Coelho fala da entrada de jovens no Corinthians e afirma: 'Eu jogo junto'

Dyego Coelho, em sua segunda partida como técnico interino do Corinthians nesta temporada, levou o time a vencer a primeira partida e a vítima foi o Bahia, derrotado por 3 a 2. Um dos grandes destaques dessa vitória foi a presença da dupla Roni e Xavier, jovens da base que estrearam no profissional. E esse mérito o treinador divide com os restante do grupo, com o qual ele diz "jogar junto" e que busca fazer voltar a sorrir enquanto estiver no comando.Em entrevista coletiva virtual após o duelo desta quarta-feira, na Neo Química Arena, Coelho contou como foi o processo de escalação dos meninos e exaltou a participação dos jogadores que saíram do time como Ramiro e Cantillo, que deram força e respaldo aos jovens e entenderam a situação do comandante.

- A escolha do Xavier e do Roni vem muito com a maturidade que o grupo tem quando acontece uma escolha assim. Eu quero primeiramente agradecer os jogadores, por tudo o que eles estão fazendo, principalmente aqueles que saíram para a entrada dos meninos, o moral que esses caras deram para esses meninos. Não vem só do merecimento deles, mas também da galera que está no dia a dia com eles, o moral, a força, e a confiança que esses caras deram para esses meninos, isso nos ajudou muito, preciso agradecê-los, porque não é uma mudança fácil e eu tive o respaldo de todos, dos mais experientes que saíram, então falei com eles, agradeci, e eles aceitaram muito bem.Durante as partidas, Coelho se mostra sempre muito agitado na beira do campo, sem parar de falar e de orientar a equipe, e isso não foi diferente diante do Bahia. Perguntado sobre essa postura, o treinador afirmou que "joga junto" com seus jogadores e que busca colocar de volta o sorriso no rosto de seus atletas com a confiança que tem tentado passar a todos no dia a dia do clube.

- Tem que passar confiança para os caras, eu jogo junto, estou junto com eles, e o que eu quero passar para eles é confiança, eu quero que eles voltem a sorrir, voltem a ter alegria, o Corinthians é assim, eles mesmos falaram quando acabou o jogo, mas o importante é que eles conquistaram a vitória para a torcida hoje, que por sinal faz muita falta, eu nunca iria imaginar uma situação sem eles aqui. A gente pretende fazer o máximo para dar alegria para eles.

Apesar do bom resultado e da boa resposta que a equipe deu dentro de campo, Coelho evitou falar se vai ou não manter o time que iniciou a partida contra o Bahia. Para o técnico, agora é hora de curtir a vitória, continuar trabalhando e pensar no próximo adversário, já que o importante é valorizar a capacidade de competir que, segundo ele, havia sido perdida nos últimos jogos.