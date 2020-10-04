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Coelho explica trabalho com Cazares no Timão: 'Temos de ter cuidado'

Recém-chegado ao clube do Parque São Jorge, o equatoriano pede espaço entre os titulares do Timão, mas comissão técnica entende que processo deve ser gradual...

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 16:00
Crédito: Cazares disputa vaga no meio de campo do Corinthians com Otero e Luan (Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians
Mais recente contratação do Corinthians, o meio-campista Cazares ainda não conquistou a titularidade no Timão, embora haja uma preferência esmagadora da torcida pela escalação do equatoriano. O técnico Dyego Coelho explicou os porquês de não ter começado o jogo com o reforço e pediu tempo para o jogador se adaptar no clube do Parque São Jorge.
TABELA>Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
Camisa 10 do Corinthians, Cazares estava encostado no banco do Atlético-MG desde março deste ano. De lá para cá, o jogador ficou parado por conta da pandemia do novo coronavírus e foi deixado de lado pelo técnico Jorge Sampaoli quando os treinos retornaram. Seu último jogo antes de assinar com o Timão foi no dia 7 de março, contra o Cruzeiro.Pensando na parte física do atleta, Coelho prefere ter um pouco mais de paciência com Cazares e, aos poucos, ir colocando o equatoriano nos jogos. No último sábado, por exemplo, o meia entrou aos 22 minutos do segundo tempo e tentou ajudar o Timão contra o Red Bull Bragantino no empate sem gols no interior paulista.
- Temos que tomar cuidado. Ele está muito tempo sem jogo, sem treino. Temos que ter precaução para não perdermos o jogador agora. É trabalhar a fisiologia e a preparação física para que ele possa ganhar tempo - explicou Coelho na entrevista coletiva do último sábado, ao ser questionado sobre a presença do jogador no banco de reservas.
O departamento de futebol profissional do Corinthians prepara trabalhos especiais para Cazares se adaptar o mais rápido possível à programação do CT Joaquim Grava. O equatoriano é peça-chave do elenco e deve ganhar mais espaço com a sequência da temporada, disputando as partidas do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil.

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