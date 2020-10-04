Coelho elogia defesa e pede tempo no Corinthians: 'Vamos lutar jogo a jogo'

Análise sobre desempenho pessoal Foram duas semanas de treino e a gente sabe que essa evolução não vem rápida. Uma situação tática que a gente fez hoje e funcionou foi uma situação de três jogadores na linha de construção e um no meio trazendo os laterais para o meio e abrindo o corredor. Isso, eles (jogadores) estão querendo fazer. A nossa transição começa a ficar mais fácil. Isso me deixa esperançoso para ter uma situação ofensiva melhor. Temos muito o que melhorar e estamos tentando, sobretudo na parte ofensiva. Defensivamente, algumas coisas já melhoraram. É o trabalho que mostrará nossa evolução.Sobre CantilloParabenizei o Cantillo pelo jogo que ele fez. No primeiro tempo vi que ele não estava se sentindo bem entre os zagueiros e depois coloquei ele um pouco mais para frente. Hoje, na minha opinião, ele fez uma grande partida. Foi uma situação que eu gostei bastante e o parabenizei depois do jogo.Motivação no trabalho Me sinto cada dia com mais vontade de trabalhar e fazer com que as coisas melhorem o mais rápido possível para o clube. Sabemos que não estamos em um momento que gostaríamos, mas temos de trabalhar para sairmos disso o mais rápido possível. É trabalhando, não tem jeito, não tem outra situação. Estamos todos juntos para fazer com que o Corinthians ganhe o mais rápido possível. Vejo isso nos olhos dos jogadores.