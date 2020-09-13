Coelho busca resgatar confiança do Corinthians e evita falar em reforços

A reestreia de Dyego Coelho como técnico interino do Corinthians não foi das melhores. Além da derrota por 2 a 1 para o Fluminense, o ex-jogador se deparou com um time que tem um nível de atuação bastante ruim, o que ele acredita que pode recuperar se conseguir resgatar a confiança do elenco, até por isso ele evita falar em reforços e opta por fortalecer o que já tem.Em entrevista coletiva virtual após a partida deste domingo, no Maracanã, Coelho comentou como pretende fazer esse resgate da confiança de seus jogadores, o que não será limitado apenas aos treinos em campo, mas principalmente no dia a dia, com conversas e a convivência no vestiário.

- Uma situação que a gente precisa urgentemente, eu já falei isso para eles, é ter a nossa confiança de volta. Isso é fato, não tem para onde fugir. É resgatar mesmo isso com trabalho, com conversa, com parceria, não adianta perder a cabeça, eles precisam de confiança e é isso que a gente vai fazer, com a comissão, com a diretoria, com eles mesmo dentro do vestiário. A gente vai resgatar isso, de uma maneira ou de outra - disse o comandante alvinegro.Para a próxima partida, contra o Bahia, nesta quarta-feira, Coelho terá pouco tempo para trabalhar com o time, mas vai buscar dar confiança aos atletas a fim de fortalecer uma base para depois mostrar ao torcedor qual é a ideia de jogo e o que esse elenco pode oferecer ainda neste Campeonato Brasileiro.

- Espero que na segunda-feira a gente esqueça o que aconteceu aqui, vá para o jogo contra o Bahia com uma confiança melhor, com uma situação melhor, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que o torcedor entenda o que a gente quer fazer ofensivamente e defensivamente. Então a confiança é a primeira situação que a gente está querendo trazer e isso tem que acontecer o mais rápido possível - analisou o técnico do sub-20 do Timão.

Perguntado se já havia diagnosticado a necessidade de reforços para o elenco, Coelho evitou falar no assunto e optou por valorizar os jogadores com os quais já pode contar no Corinthians, pois confia neles e sabe que estão todos trabalhando e lutando de forma a ajudar o clube a melhorar na temporada.