Cobranças do pai, terapia e conselhos de David Luiz: Fabrício Bruno explica fatores para bom início no Flamengo

- Meu pai é um cara que, assim, pelos momentos bons que passei na carreira, não é aquele pai que sempre está falando bem para eu não entrar na zona de conforto. Até cobra mais do que elogia, mas falamos frequentemente. Quando eu acho que estou bem, fiz um excelente jogo, tem algo a ser melhorado. É algo que ele cobra. Tem uma fala dele que levo comigo que é: "Filho, nunca se ache o melhor, mas procure estar entre os melhores" - disse o camisa 15, emendando:

- Eu faço um trabalho fora, com uma psicóloga, que sempre tive. Terapia mental é sempre bom. Comecei a fazer no meu melhor momento no Red Bull, no final de 2020, e, uns dias atrás, estava conversando com ela. Falei que ainda estava em um processo de adaptação, conhecendo os companheiros aos poucos, porque, querendo ou não, quando você chega em um clube diferente, que está em outro patamar, leva um tempo para se adaptar, conhecer a todos, como cada um gosta de jogar, receber a bola. E o que ele me disse é que, geralmente, a adaptação vai de três a seis meses - comentou.

Quando o assunto ainda era o seu início de trajetória de destaque no Fla, Fabrício Bruno fez questão de apontar David Luiz como um "parceiro no dia a dia" que o auxilia no consistente rendimento:

- É um período que você vai conhecendo, amadurecendo, principalmente com o Mister, que tem uma metodologia de trabalho que vou vendo diariamente. Cheguei e fui super bem recebido. O David Luiz é um cara que gosto bastante, é um parceiro no dia a dia. Então, tudo isso, tem ajudado para acelerar esse processo de adaptação. Muitas vezes, ao chegar em um clube, você tem um medo maior de errar, executar uma ação que você estava acostumado, mas ele fala: "Se solta, faz, não fique preso. Estou aqui para te dar confiança, segurança". Isso ajuda.

E O FILIPE LUÍS?

Na linha de três zagueiros, Fabrício Bruno tem atuado ao lado de outro jogador experiente a nível internacional e multicampeão no futebol: Filipe Luís. Como se esperava, o camisa 16 também foi enaltecido no quesito liderança:

- O Filipe é um cara que dispensa comentários, tanto como pessoa como sobre a qualidade técnica. Quando vou para casa, costumo ver o jogo e analisar o que acertei, o que posso melhorar, e ele é um cara que eu tenho bastante admiração pelo jeito de jogar no estilo que o Mister gosta, com os zagueiros pelo lado atacando muito a linha adversária. É um cara extremamente calmo, tranquilo e que incentiva, cobra quando precisa cobrar e elogia também. Isso eleva o moral, a confiança.