Cobiçado, Sandry comemora um ano da convocação para Seleção Sub-17

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O volante Sandry, do Santos, comemora nesta quarta-feira (19) um ano da suaconvocação para a Seleção Brasileira Sub-17. Na época, ele foi convocado para a disputa de um quadrangular na Inglaterra, que foi uma das últimas etapas de preparação da equipe para a Copa do Mundo da categoria.

Sandry foi convocado em definitivo para o Mundial Sub-17 no dia 20 de setembro de 2019 pelo técnico Guilherme Dalla Déa. A competição trouxe visibilidade para o atleta e foi uma vitrine para o jovem de 17 anos, que entrou em seis das sete partidas no Mundial, onde o Brasil levantou sua quarta taça.

- Feliz em ter feito parte desta equipe campeã ano passado. Independente da categoria, vestir a camisa da seleção brasileira é uma alegria imensa, um sonho de todo jogador de futebol sendo realizado. Tenho grandes sonhos e objetivos na minha carreira, e sei do meu potencial. Vou seguir sempre fazendo meu trabalho e defendendo meu clube buscando sempre o melhor, e voltar a vestir a camisa da seleção novamente - afirmou.

A competição internacional pela Seleção Brasileira, treinos e jogos com a camisa do Santos faz com que alguns clubes estrangeiros estejam monitorando o jovem jogador até hoje. Além disso, alguns clubes da Série A acompanham de perto a situação do jogador.

O jovem foi opção importante do exigente Sampaoli, e sempre era chamado por Jesualdo Ferreira, porém, com Cuca não tem tido o espaço necessário. Com isso, alguns clubes da Série A acompanham essa situação e pode ser que alguma proposta seja feita ao atleta já nesta janela de transferências.

Apesar da idade, Sandry já tem experiência em jogos importantes com o Santos, e em competições como Libertadores da América e Brasileirão. Este ano, o jogador quer reafirmar seu potencial que o levou à Seleção e chamou a atenção do treinador líder do Campeonato Brasileiro.