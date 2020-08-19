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futebol

Cobiçado, Sandry comemora um ano da convocação para Seleção Sub-17

Jovem meia do Santos é uma das principais promessas da base santista e já teve oportunidades na equipe profissional. Jogador desperta interesse do mercado da bola...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 08:00

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O volante Sandry, do Santos, comemora nesta quarta-feira (19) um ano da suaconvocação para a Seleção Brasileira Sub-17. Na época, ele foi convocado para a disputa de um quadrangular na Inglaterra, que foi uma das últimas etapas de preparação da equipe para a Copa do Mundo da categoria.
Sandry foi convocado em definitivo para o Mundial Sub-17 no dia 20 de setembro de 2019 pelo técnico Guilherme Dalla Déa. A competição trouxe visibilidade para o atleta e foi uma vitrine para o jovem de 17 anos, que entrou em seis das sete partidas no Mundial, onde o Brasil levantou sua quarta taça.
- Feliz em ter feito parte desta equipe campeã ano passado. Independente da categoria, vestir a camisa da seleção brasileira é uma alegria imensa, um sonho de todo jogador de futebol sendo realizado. Tenho grandes sonhos e objetivos na minha carreira, e sei do meu potencial. Vou seguir sempre fazendo meu trabalho e defendendo meu clube buscando sempre o melhor, e voltar a vestir a camisa da seleção novamente - afirmou.
A competição internacional pela Seleção Brasileira, treinos e jogos com a camisa do Santos faz com que alguns clubes estrangeiros estejam monitorando o jovem jogador até hoje. Além disso, alguns clubes da Série A acompanham de perto a situação do jogador.
O jovem foi opção importante do exigente Sampaoli, e sempre era chamado por Jesualdo Ferreira, porém, com Cuca não tem tido o espaço necessário. Com isso, alguns clubes da Série A acompanham essa situação e pode ser que alguma proposta seja feita ao atleta já nesta janela de transferências.
Apesar da idade, Sandry já tem experiência em jogos importantes com o Santos, e em competições como Libertadores da América e Brasileirão. Este ano, o jogador quer reafirmar seu potencial que o levou à Seleção e chamou a atenção do treinador líder do Campeonato Brasileiro.
O camisa 38 do Peixe tem mostrado trabalho durante os treinamentos do elenco profissional. O jovem jogador acumula 71 minutos com a camisa do alvinegro praiano nesta temporada. Ele foi relacionado em 15 partidas e jogou 2 como titular. Com a camisa santista neste ano, possui 6 vitórias.

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