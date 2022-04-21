Cobiçado pelo Palmeiras, Fernando assina com RB Salzburg

Cobiçado pelo Palmeiras após o início da guerra na Ucrânia, Fernando assinou contrato com o RB Salzburg até 2027. De acordo com as informações do jornalista Fabrizio Romano, o brasileiro foi negociado por seis milhões de euros (R$ 30 milhões) e uma cláusula em uma futura venda do atleta.- É um grande clube, que briga na Champions League ano após ano. Os últimos meses não foram fáceis para mim, então estou ainda mais animado para jogar. Nas conversas com o diretor esportivo e com o treinador, senti que eles me queriam aqui. Essa confiança é muito importante para mim e quero retribuir - disse o novo atacante da equipe austríaca.