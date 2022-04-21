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Cobiçado pelo Palmeiras, Fernando assina com RB Salzburg

Atacante foi vendido pelo Shakhtar Donetsk e assina com clube austríaco até 2027...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 11:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 11:58
Cobiçado pelo Palmeiras após o início da guerra na Ucrânia, Fernando assinou contrato com o RB Salzburg até 2027. De acordo com as informações do jornalista Fabrizio Romano, o brasileiro foi negociado por seis milhões de euros (R$ 30 milhões) e uma cláusula em uma futura venda do atleta.- É um grande clube, que briga na Champions League ano após ano. Os últimos meses não foram fáceis para mim, então estou ainda mais animado para jogar. Nas conversas com o diretor esportivo e com o treinador, senti que eles me queriam aqui. Essa confiança é muito importante para mim e quero retribuir - disse o novo atacante da equipe austríaca.
O jovem de 2023 não atua desde dezembro de 2021. Enquanto se preparava para voltar a jogar na Ucrânia após a pausa por conta do inverno, a Rússia invadiu o país do leste europeu militarmente e os atletas foram liberados para negociar seus futuros.
Na atual temporada, Fernando iniciou com problemas no joelho e realizou apenas 14 partidas pelo Shakhtar Donetsk. Apesar dos poucos jogos, o camisa 99 marcou oito gols e contribuiu com duas assistências.
Crédito: FernandoéonovoatacantedoRBSalzburg(Foto:Divulgação

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