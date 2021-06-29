Cobiça de Madri, definição por Pedro e jovem de volta: Flamengo vê atacantes sob holofotes nesta semana

Crédito: Montagem LANCE!

Agora, o Flamengo, interessado na venda do promissor atacante de 20 anos, aguarda uma proposta oficial do Atlético de Madrid para sacramentar a venda de Muniz, que, inclusive, já avisou ao seus representantes para encerrar outras negociações - as quais não considerou nenhuma convincente - a fim de finalizar o acerto com o clube colchonero.

Sem a obrigação de ceder atletas aos Jogos, o Fla está confiante e espera que Pedro não conste na relação final do técnico André Jardine, que falou sobre o caso em uma recente entrevista ao canal "SporTV":

- Se o Flamengo vai liberar ou não, o que eu costumo dizer para o Branco e os dirigentes, na hora que eu faço a lista, a gente usa muito o bom senso por não ser data Fifa. A gente sabe que vai precisar da compreensão e parceria dos clubes. Não tem uma imposição, não tem briga com clube nenhum. Existe parceria. Se o clube não quiser liberar, temos que entender os motivos e escolher outro.

- Mas no caso do Flamengo, ao mesmo tempo que a gente cuida muito aqui para não prejudicar nenhum clube, e em muitos momentos eu cedi de não levar mais jogadores do Flamengo quando a Seleção principal já tinha dois ou três jogadores em alguma data Fifa. Então, muitas vezes usamos esse bom senso. Mas ao mesmo tempo que não queremos prejudicar, a gente não pode se beneficiar. Se tem um jogador que merece estar na lista, como é que não vou convocá-lo se outros clubes também vão ceder jogadores - emendou.

O Braga havia sinalizado que efetuaria a compra anteriormente, mas recuou e ainda teve uma nova proposta de empréstimo rejeitada pelo Flamengo. Vitor Gabriel atuou em 31 partidas pelo time B e marcou 11 gols, desde janeiro de 2020 (apenas treinou com a equipe principal).

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