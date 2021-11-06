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Coadjuvantes aparecem e ajudam ataque do Botafogo para sucesso em campanha na Série B

Marco Antônio, Diego Gonçalves e Warley são alguns dos exemplos de jogadores que não têm tantos holofotes, mas são importantes para os números do Alvinegro do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 07:00

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Chay e Rafael Navarro são, provavelmente, os dois jogadores que qualquer um pensa quando o assunto é o sistema ofensivo do Botafogo. A dupla, porém, é apenas uma parte de um esquema que possui alguns nomes importantes. Warley, Diego Gonçalves e Marco Antônio são alguns exemplos disso.+ Botafogo pode garantir acesso à Série A nas próximas duas rodadas; veja cenário e entenda cálculos
O trio não carrega tantos holofotes quanto o camisa 14 e o 99, artilheiros do Alvinegro na Série B do Brasileirão, mas também carregam parte importante na campanha de sucesso do clube na competição e, consequentemente, sobre o bom momento vivido pelo sistema ofensivo com Enderson Moreira.
Dos três, Marco Antônio é quem encaixou a maior sequência em campo. Ele atuou em 32 das 34 partidas do Botafogo na Série B - 26 como titular. O meia, emprestado pelo Bahia até o fim do ano, é peça importante na parte tática, mas também contribui nos números ofensivos: são seis gols e três assistências.
São, portanto, 25 participações diretas em gols no Campeonato Brasileiro para três jogadores que não carregam tantos holofotes no sentido ofensivo. Se o Botafogo tem o melhor ataque da Série B, muito passa por esse trabalho dos 'coadjuvantes'.

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