Coadjuvantes aparecem e ajudam ataque do Botafogo para sucesso em campanha na Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Chay e Rafael Navarro são, provavelmente, os dois jogadores que qualquer um pensa quando o assunto é o sistema ofensivo do Botafogo. A dupla, porém, é apenas uma parte de um esquema que possui alguns nomes importantes. Warley, Diego Gonçalves e Marco Antônio são alguns exemplos disso.+ Botafogo pode garantir acesso à Série A nas próximas duas rodadas; veja cenário e entenda cálculos

O trio não carrega tantos holofotes quanto o camisa 14 e o 99, artilheiros do Alvinegro na Série B do Brasileirão, mas também carregam parte importante na campanha de sucesso do clube na competição e, consequentemente, sobre o bom momento vivido pelo sistema ofensivo com Enderson Moreira.

Dos três, Marco Antônio é quem encaixou a maior sequência em campo. Ele atuou em 32 das 34 partidas do Botafogo na Série B - 26 como titular. O meia, emprestado pelo Bahia até o fim do ano, é peça importante na parte tática, mas também contribui nos números ofensivos: são seis gols e três assistências.