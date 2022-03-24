CNRD alega dívidas não pagas e proíbe Vasco de contratar por seis meses; clube contesta atraso

Em meio a notícias positivas sobre o futuro financeiro do clube, o Vasco levou um golpe duro nesta quarta-feira. A Câmara Nacional de Resolução de Disputadas (CNRD) puniu o Cruz-Maltino com seis meses de proibição para contratar novos jogadores. A alegação é o não pagamento de quase R$ 320 mil a empresários do meia argentino Damián Escudero, que passou por São Januário em 2017. O "Uol" publicou primeiramente.O Vasco afirma que "fez o depósito do valor no prazo indicado pela CNRD. Os procedimentos da CNRD são sigilosos e vamos nos manifestar nos autos." A disputa entre as partes já dura anos.
O Vasco recebeu, recentemente, R$ 70 milhões relativos a um empréstimo-ponte da empresa estadunidense 777 Partners. O grupo tem encaminhada a compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruz-Maltino, e o montante milionário teve como destino o pagamento de dívidas emergenciais.
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Escudero foi anunciado pelo Vasco em 2016, como presente de Natal, e disputou a temporada 2017 sem destaque. Foram 20 jogos e apenas um gol.