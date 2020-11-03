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Clubes mineiros repudiam decisão do MP de Santa Catarina no caso de Mariana Ferrer

Cruzeiro, Atlético-MG e América-MG seguiram exemplo de outros clubes e também se posicionaram sobre o caso...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 20:22

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 20:22

Crédito: Clubes de Minas divulgaram nota sobre o 'caso Mariana Ferrer' (Divulgação/Cruzeiro
Os três grandes clubes de Minas Gerais (Atlético-MG, América-MG e Cruzeiro) se manifestaram de forma direta sobre o caso da influencer Mariana Ferrer, de 23 anos.
O trio mineiro postou em suas contas nas redes sociais manifestações pedindo justiça para Mariana após a decisão da Justiça catarinense, que na figura do juiz Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, aceitou a tese do Ministério Público. O magistrado disse em seu despacho que “não há como impor ao acusado a responsabilidade penal, pois, repetindo um antigo dito liberal, ‘melhor absolver cem culpados do que condenar um inocente’”. Nas mensagens, Galo, Raposa e Coelho são claros ao dizer que estupro não é culpa das vítimas e ainda que 'não existe estupro culposo'.

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