Clubes mineiros repudiam decisão do MP de Santa Catarina no caso de Mariana Ferrer

Os três grandes clubes de Minas Gerais (Atlético-MG, América-MG e Cruzeiro) se manifestaram de forma direta sobre o caso da influencer Mariana Ferrer, de 23 anos.

O trio mineiro postou em suas contas nas redes sociais manifestações pedindo justiça para Mariana após a decisão da Justiça catarinense, que na figura do juiz Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, aceitou a tese do Ministério Público. O magistrado disse em seu despacho que “não há como impor ao acusado a responsabilidade penal, pois, repetindo um antigo dito liberal, ‘melhor absolver cem culpados do que condenar um inocente’”. Nas mensagens, Galo, Raposa e Coelho são claros ao dizer que estupro não é culpa das vítimas e ainda que 'não existe estupro culposo'.