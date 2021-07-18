Clubes ingleses perguntam por zagueiro do Barcelona

Crédito: Lenglet está na mira de clubes da Premier League (Divulgação

O West Ham e Everton perguntam pela situação de Lenglet, zagueiro do Barcelona, segundo o jornalista Ekrem Konour. No entanto, o defensor não figura na lista de atletas blaugranas aptos para deixarem a Catalunha nesta janela de transferências.O jogador tem sido importante peça desde que chegou ao conjunto culé devido aos problemas físicos de Umtiti. Apesar disso, o camisa 15 ainda é questionado por conta de alguns erros e sua saída não pode ser descartada em um momento onde o Barcelona enfrenta problemas financeiros.

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Além disso, os blaugranas não conseguem se desfazer de Umtiti, que tem contrato até 2023. O zagueiro não faz parte dos planos do técnico Ronald Koeman, mas não há nenhum interessado em seus serviços neste momento.