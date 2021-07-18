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futebol

Clubes ingleses perguntam por zagueiro do Barcelona

West Ham e Everton estão interessados em Lenglet, porém francês não está listado para transferências pelo clube blaugrana nesta janela...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 13:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 13:52
Crédito: Lenglet está na mira de clubes da Premier League (Divulgação
O West Ham e Everton perguntam pela situação de Lenglet, zagueiro do Barcelona, segundo o jornalista Ekrem Konour. No entanto, o defensor não figura na lista de atletas blaugranas aptos para deixarem a Catalunha nesta janela de transferências.O jogador tem sido importante peça desde que chegou ao conjunto culé devido aos problemas físicos de Umtiti. Apesar disso, o camisa 15 ainda é questionado por conta de alguns erros e sua saída não pode ser descartada em um momento onde o Barcelona enfrenta problemas financeiros.
> Veja a tabela da Premier League
Além disso, os blaugranas não conseguem se desfazer de Umtiti, que tem contrato até 2023. O zagueiro não faz parte dos planos do técnico Ronald Koeman, mas não há nenhum interessado em seus serviços neste momento.
Neste mercado, o Barça adquiriu os serviços de Eric Garcia para o sistema defensivo. O plantel principal também conta com Piqué como o principal nome do setor, além de Ronald Araújo. O uruguaio, apesar de jovem, se destacou na última campanha.

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