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Clubes ingleses farão ação antirracismo na rodada de retorno

Premier League volta no dia 19 e, segundo site inglês,  todos os jogadores dos 20 times entrarão em  campo com a camisa estampando a frase 'Vidas Negras Importam'...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 19:06

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 19:06

Crédito: Jogadores do Liverpool posam para relembrar a morte por asfixia de George Floyd, dia 25/5, nos EUA (Divulgação
Os movimentos de protesto contra o racismo ganharão mais um implemento,, desta vez na Premier League. Segundo o site 'The Athletic', na rodada que marcará o retorno dos jogos da elite do futebol inglês, no próximo dia 19, todos os jogadores dos 20 clubes entrarão em campo com uma camisa com a frase que marca estas manifestações "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam).
De acordo com o 'The Athletic', a frase ocupará o nome dos jogadores que normalmente ficam na parte de trás da camisa.
Alem dessas ações, vários atletas do futebol inglês já fizeram declarações antirracismo no mundo e vários clubes, como o Liverpool, já colocaram nas redes sociais os seus jogadores fazendo no círculo central a pose de ajoelhados, numa alusão ao estopim do movimento, que foi a morte do americano George Floyd no dia 25 de maio em Minneapolis (EUA). O segurança negro, acusado de ter pago um maço de cigarros com uma nota falsa de 20 dólares, teve o seu pescoço apertado pelo joelho do policial Derek Chauvin por 8m46s e morreu asfixiado após implorar pois não estava conseguindo respirar.E MAIS:'Veja 10 jogadores do Palmeiras que não corresponderamNão é só o Fla: confira clubes que tiveram novidades no patrocínioDIÁRIO L! DA COPA DE 70: A véspera do duelo contra o PeruDIÁRIO L! DA COPA DE 70: A preparação contra a seleção peruana  E MAIS:

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