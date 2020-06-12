Clubes ingleses farão ação antirracismo na rodada de retorno

Os movimentos de protesto contra o racismo ganharão mais um implemento,, desta vez na Premier League. Segundo o site 'The Athletic', na rodada que marcará o retorno dos jogos da elite do futebol inglês, no próximo dia 19, todos os jogadores dos 20 clubes entrarão em campo com uma camisa com a frase que marca estas manifestações "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam).

Alem dessas ações, vários atletas do futebol inglês já fizeram declarações antirracismo no mundo e vários clubes, como o Liverpool, já colocaram nas redes sociais os seus jogadores fazendo no círculo central a pose de ajoelhados, numa alusão ao estopim do movimento, que foi a morte do americano George Floyd no dia 25 de maio em Minneapolis (EUA). O segurança negro, acusado de ter pago um maço de cigarros com uma nota falsa de 20 dólares, teve o seu pescoço apertado pelo joelho do policial Derek Chauvin por 8m46s e morreu asfixiado após implorar pois não estava conseguindo respirar.E MAIS:'Veja 10 jogadores do Palmeiras que não corresponderamNão é só o Fla: confira clubes que tiveram novidades no patrocínioDIÁRIO L! DA COPA DE 70: A véspera do duelo contra o PeruDIÁRIO L! DA COPA DE 70: A preparação contra a seleção peruana E MAIS: