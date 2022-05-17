Clubes formulam contraproposta e esperam aproximação com a Libra

John Textor está deslumbrado com o momento do Botafogo Crédito: VítorSilva/Botafogo

A história da criação da liga do futebol brasileiro ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (16). Vinte e cinco clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro se reuniram no Rio de Janeiro e definiram uma nova proposta de divisão da renda dos direitos de transmissão. A versão anterior era de 40% divido igualmente entre os times, 30% por questões esportivas e os demais 30% repartidos segundo audiência, assinatura de pay per view e engajamento nas redes sociais. Agora, os clubes acordaram em uma divisão 45%/25%/30%, se aproximando da proposta dos clubes da Libra, que prevê 50% igualitário, 25% pela performance esportiva e outros 25% por aspectos comerciais objetivos e mensuráveis.

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, disse que os clubes reunidos discutiram tópicos importantes, considerados pilares para uma futura liga, como a comercialização dos direitos de transmissão, que passou por grandes transformações nos últimos anos com entrada de novas tecnologias e a presença de vários players do mercado.

Um comitê representando os 25 clubes vai se reunir com os outros dez, que compõem a Libra, para buscar um entendimento entre os dois lados. "Buscamos informações e estabelecemos um grupo de cinco clubes e a Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF), representando a Série B, para buscar aproximar e construir um entendimento com a liga, com todos os 40 clubes das série A e B", disse.

O tópico da divisão da renda de transmissão é considerado um dos mais delicados na criação da liga. Um acordo entre as partes nesse tema é um passo mais próximo para atirar a liga do papel. O Clube dos 13, que também funcionava como liga, foi "implodido" justamente por discordâncias na divisão de receita da TV.

Executivos da LiveMode, que negocia direitos de transmissão de competições esportivos, e da empresa de consultoria Alvarez & Marsal, também estiveram presentes no evento. A Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF), representada pelo ex-presidente do Avaí, Francisco Battistotti, também participou da reunião.

Hoje, a Libra conta com Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Botafogo, Flamengo, Vasco, Cruzeiro e Ponte Preta. O último a integrar foi o Botafogo, na semana passada, representado pelo empresário e dono John Textor, que destacou a importância de uma liga para o futebol brasileiro.