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Clubes e CBF mudam data para transferências e preveem duas janelas para esta temporada

Objetivo de reunião por videoconferência desta quarta-feira foi minimizar os impactos financeiros da COVID-19 nos clubes que disputam competições nacionais...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 22:55

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 22:55

Crédito: Divulgação
A pandemia do novo coronavírus trouxe impactos no mercado do futebol nacional. Uma reunião por videoconferência entre clubes e CBF nesta quarta-feira estabeleceu tanto a mudança da data da janela de transferências quanto estabeleceu que haverá dois períodos para contratações de atletas.
Inicialmente prevista para iniciar na próxima quarta-feira, a primeira janela tende a durar entre o fim de julho e o final de agosto. A segunda janela, por sua vez, abrirá entre meados de setembro e meados de outubro, de acordo com o "Globo Esporte". Ainda não foram oficializadas pela CBF as datas.
A mudança no cronograma de transferências tem o intuito de amenizar o impacto financeiro nos clubes. O adiamento dá margem para que todos se organizem de olho na sequência da temporada.
Os clubes acreditam que perderão mais jogadores do que em temporadas anteriores, devido à desvalorização do real. Os novos prazos dariam mais possibilidades aos clubes nacionais.E MAIS:Nilton Santos terá vistoria na sexta para definir jogos de Botafogo e FluminenseCOVID-19: Flamengo informa que não há casos no elenco; e Brasil se aproxima de 54 mil mortes E MAIS:

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