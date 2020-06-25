Clubes e CBF mudam data para transferências e preveem duas janelas para esta temporada

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A pandemia do novo coronavírus trouxe impactos no mercado do futebol nacional. Uma reunião por videoconferência entre clubes e CBF nesta quarta-feira estabeleceu tanto a mudança da data da janela de transferências quanto estabeleceu que haverá dois períodos para contratações de atletas.

Inicialmente prevista para iniciar na próxima quarta-feira, a primeira janela tende a durar entre o fim de julho e o final de agosto. A segunda janela, por sua vez, abrirá entre meados de setembro e meados de outubro, de acordo com o "Globo Esporte". Ainda não foram oficializadas pela CBF as datas.

A mudança no cronograma de transferências tem o intuito de amenizar o impacto financeiro nos clubes. O adiamento dá margem para que todos se organizem de olho na sequência da temporada.