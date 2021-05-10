Clubes da Bélgica mostram interesse, e Flamengo recebe proposta de até R$ 33 milhões por Rodrigo Muniz

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Após um bom início de temporada 2021, o futuro de Rodrigo Muniz pode ser longe do Flamengo. O atacante de 20 anos entrou na mira de dois clubes da Bélgica - o Club Brugge e o Genk -, que disputam a contratação do jogador. O segundo time, aliás, já formalizou uma proposta ao Rubro-Negro. A informação do interesse e da proposta do Genk foi divulgada inicialmente pelo site "ge".

+ Isla celebra 'estreia' em solo chileno e avalia impacto do gramado sintético para o Flamengo: 'Muito diferente'De acordo com informações do jornal "O Dia", a proposta que chegou na mesa da diretoria rubro-negra pode render até R$ 33 milhões aos cofres do Fla. A última oferta do Genk é de 2,5 milhões de euros à vista + 1,5 milhões de euros em novembro + duas parcelas de 500 mil euros se o atacante atingir a meta de atuar em 20 partidas como titular nas duas primeiras temporadas na Bélgica, totalizando 5 milhões de euros.

O valor oferecido é para adquirir 70% dos direitos econômicos de Rodrigo Muniz, deixando o time carioca com 30% em uma futura venda. O Flamengo, no entanto, deseja permanecer com 50% do atacante e ainda negocia novos termos com o clube belga.

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