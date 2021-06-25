Clubes brasileiros se unem para doar 12 mil toneladas em cestas básicas

Crédito: Iniciativa já havia sido feita pela CUFA em 2020 (Reprodução/Site Mães da Favela FC

Na busca por arrecadar alimentos para pessoas em vulnerabilidade, diversos clubes brasileiros deixaram a rivalidade de lado e estão promovendo a campanha “Mães da Favela Futebol Clube”. Em 2020, o programa impactou mais de 5,5 milhões de pessoas em arrecadações que ainda podem ser feitas no posto de coleta ou financeiramente através do site oficial da campanha.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Com equipes de todas as divisões do país, o Botafogo-SP cedeu o “Seo Tibério Futebol Bar” para a torcida concentrar as doações.

- É um orgulho para o clube participar desta mobilização solidária, sabemos da importância de colaborarmos nesse momento difícil para tantas famílias no Brasil. Contamos com o envolvimento e participação da nossa torcida e da comunidade de Ribeirão, que já abraçou o projeto e está colaborando muito - conta Laura Louzada, gerente de marketing da Botafogo S/A.

O Fortaleza também entrou na corrente de solidariedade tendo a sede do Pici (Av. Senador Fernandes Távora, 200 - Jóquei Clube) como um dos pontos de entrega para pessoas ou empresas que quiserem contribuir com a ação. Além da equipe radicada no bairro do Pici, times como Internacional e Cuiabá demonstraram apoio nas redes sociais.

- Entendo que os clubes de futebol têm a responsabilidade social, devem usar a sua marca, sua força, sua comunicação para fazer o bem. Então esse projeto é grandioso, tem o nosso apoio e a nossa energia, desejamos arrecadar muitos alimentos para chegar a quem precisa - destacou o presidente do Leão, Marcelo Paz.

Nesta semana, durante as partidas do Campeonato Brasileiro, as agremiações exploraram o poder de exposição na mídia e entraram em campo com faixas para promover o projeto.