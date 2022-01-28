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futebol

Clube turco faz proposta ao Corinthians por Jonathan Cafú, mas interesse não é visto com otimismo

Atacante está fora dos planos do Timão e atraiu olhares do Giresunspor, que deseja ter o atleta por empréstimo com valor fixado para compra...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 15:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 15:32
Fora dos planos do Corinthians para esta temporada, o atacante Jonathan Cafú é alvo do Giresunspor, da Turquia. A equipe turca já enviou proposta para o Timão, mas internamente o negócio não é visto com muito otimismo. A ideia da equipe europeia é ter o atacante emprestado gratuitamente até o fim do ano, arcando apenas com os salários. Há também o interesse na fixação do passe em 1,5 milhão (R$ 8 mi na cotação atual).
> CONFIRA A TABELA DO PAULISTÃO E SIMULE OS JOGOS DO CORINTHIANS> CORINTHIANS FOI ATIVO PARA SE LIVRAR DE ATLETAS FORA DOS PLANOS
A informação do interesse por Cafú foi publicada inicialmente pelo "GE" e confirmado pelo LANCE!.
De acordo com informações obtidas pelo LANCE, as partes que representam o atleta veem o negócio distante de ser concretizado nos moldes iniciais apresentados pelo Giresunspor, já o Timão avalia internamente, pois tem pressa para encontrar um destino para o atacante que não atuará no elenco profissional corintiano nesta temporada.
Contrato pelo Corinthians no fim de 2020, Jonathan Cafú fez apenas três jogos com a camisa corintiana. No ano passado, o jogador passou toda a temporada emprestado ao Cuiabá, onde disputou 44 jogos, marcou seis gols e deu quatro assistências.
Crédito: CafúfoititularpeloCorinthiansapenasumavez(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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