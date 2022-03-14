Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Clube russo anuncia venda de Pablo para o Flamengo, que passa a ter oito zagueiros no elenco
futebol

Clube russo anuncia venda de Pablo para o Flamengo, que passa a ter oito zagueiros no elenco

Fla pagará cerca de R$ 13 milhões pelo defensor, que deve assinar até dezembro de 2025...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 13:53

Publicado em 14 de Março de 2022 às 13:53

Nas próximas horas, de forma oficial, o Flamengo passará a ter oito zagueiros no elenco principal, uma vez que Pablo está na iminência de ser anunciado pelo clube. Inclusive, o Lokomotiv, da Rússia, já externou o acordo entre as partes através de suas redes sociais, nesta segunda-feira.
- O clube de futebol Lokomotiv e o brasileiro Flamengo chegaram a um acordo sobre a transferência do zagueiro Pablo Castro. O jogador joga pelos “railwaymen” desde janeiro de 2021, participou de 31 jogos e marcou dois gols. Somos gratos a Pablo por jogar com o Lokomotiv e desejamos sucesso em sua carreira - diz o comunicado do clube russo. Mais cedo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou com jornalistas presentes no Ninho do Urubu e, ao dizer que o negócio estava "muito bem encaminhado", avisou que o atleta já vinha sendo observado de perto antes mesmo da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Flamengo pagará cerca de R$ 13 milhões junto ao Lokomotiv para ter Pablo, que já realizou exames médicos no clube carioca e deve assinar até 2025.
INDICAÇÃO DE PAULO SOUSA
Pablo já foi treinado (e agora indicado) por Paulo Sousa nos tempos de ambos no Bordeaux, da França. Ao todo, ao longo de duas temporadas, o zagueiro jogou como titular em 35 partidas, das 42 comandadas pelo Mister. Por lá, marcou quatro gols neste período.
Aos 30 anos, Pablo deixou o clube russo após conseguir liberação, motivada pelas sanções da Fifa e Uefa contra a Rússia, por conta da invasão russa à Ucrânia, há cerca de 20 dias.
Pablo se destacou no Corinthians e sagrou-se campeão brasileiro em 2017, quando atuou emprestado pelo Bordeaux. Logo depois, o Flamengo tentou a contratação do zagueiro, que viu os franceses baterem o pé e não o liberarem por menos de R$ 12 milhões.
> Veja a tabela do Cariocão
Agora, o Flamengo contará com os seguintes zagueiros no elenco: Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, David Luiz, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Cleiton, Noga e Pablo.
Crédito: PablodeixouaRússiaparaassinarpeloFlamengo(Foto:Divulgação/Lokomotiv

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira
Imagem de destaque
Os EUA atingiram seus objetivos na guerra com o Irã?
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados