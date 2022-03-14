Clube russo anuncia venda de Pablo para o Flamengo, que passa a ter oito zagueiros no elenco

Nas próximas horas, de forma oficial, o Flamengo passará a ter oito zagueiros no elenco principal, uma vez que Pablo está na iminência de ser anunciado pelo clube. Inclusive, o Lokomotiv, da Rússia, já externou o acordo entre as partes através de suas redes sociais, nesta segunda-feira.

- O clube de futebol Lokomotiv e o brasileiro Flamengo chegaram a um acordo sobre a transferência do zagueiro Pablo Castro. O jogador joga pelos “railwaymen” desde janeiro de 2021, participou de 31 jogos e marcou dois gols. Somos gratos a Pablo por jogar com o Lokomotiv e desejamos sucesso em sua carreira - diz o comunicado do clube russo. Mais cedo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou com jornalistas presentes no Ninho do Urubu e, ao dizer que o negócio estava "muito bem encaminhado", avisou que o atleta já vinha sendo observado de perto antes mesmo da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Flamengo pagará cerca de R$ 13 milhões junto ao Lokomotiv para ter Pablo, que já realizou exames médicos no clube carioca e deve assinar até 2025.

INDICAÇÃO DE PAULO SOUSA

Pablo já foi treinado (e agora indicado) por Paulo Sousa nos tempos de ambos no Bordeaux, da França. Ao todo, ao longo de duas temporadas, o zagueiro jogou como titular em 35 partidas, das 42 comandadas pelo Mister. Por lá, marcou quatro gols neste período.

Aos 30 anos, Pablo deixou o clube russo após conseguir liberação, motivada pelas sanções da Fifa e Uefa contra a Rússia, por conta da invasão russa à Ucrânia, há cerca de 20 dias.

Pablo se destacou no Corinthians e sagrou-se campeão brasileiro em 2017, quando atuou emprestado pelo Bordeaux. Logo depois, o Flamengo tentou a contratação do zagueiro, que viu os franceses baterem o pé e não o liberarem por menos de R$ 12 milhões.

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Agora, o Flamengo contará com os seguintes zagueiros no elenco: Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, David Luiz, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Cleiton, Noga e Pablo.