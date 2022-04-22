Clube italiano está interessado na contratação de Di María

Di María está na mira da Juventus para a próxima temporada, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. O jogador está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain e já está ciente de que o clube francês não irá renovar seu vínculo.Em Turim, a Velha Senhora trabalha para encontrar um substituto para Paulo Dybala, que está em fim de contrato com a equipe bianconeri e deve deixar a Itália para a próxima temporada. Di María se encaixa nas condições que a Juventus procura.
> Veja a tabela da Ligue 1
O camisa 11 está interessado em assinar um contrato por uma ou duas temporadas antes de encerrar sua carreira na Argentina. Aos 34 anos, o atleta também não deve cobrar um alto salário, o que é positivo para a Juventus, que não vive seu melhor momento econômico.
O PSG deve passar por uma revolução para a próxima temporada. Além da saída de Di María, o clube não tem garantias sobre a permanência de Mbappé. Apesar dos problemas, Neymar e Messi devem seguir na equipe para 2022/2023.