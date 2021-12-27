Clube inglês mira contratação do meia Isco, do Real Madrid

Novo rico da Europa, o Newcastle pretende abrir os cofres para compra de reforços para a próxima temporada na Inglaterra. De acordo com o jornal espanhol 'AS', um dos nomes que interessa aos britânicos é o do meia Isco Alarcón, do Real Madrid.

+ Jorge Jesus está chateado com dirigentes do Flamengo, afirma jornal Com contrato até o fim de junho no Real Madrid, Isco já pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro. Aos 29 anos, Isco não tem conquistado muito destaque na equipe merengue e não deve ter saída dificultada pelo clube espanhol.

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Ainda segundo o portal, os 6 milhões de euros anuais de salários não são problema para o Newcastle, que deve fazer uma investida no jogador assim que a janela se abrir, no dia 1 de janeiro. Pelo Real Madrid, Isco jogou 343 partidas e marcou 52 gols.