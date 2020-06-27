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futebol

Clube do Qatar oferecerá até R$ 92 milhões para tirar Dudu do Palmeiras

Al-Duhail avança nas conversas com representantes do atacante e já está com a proposta pronta, mas valor não anima o Verdão, inicialmente, a abrir mão de seu principal jogador...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 22:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 22:54
Crédito: Conversas entre clube do Qatar e representantes de Dudu avançaram nesta sexta (Agência Palmeiras/Divulgação
Até R$ 92 milhões. Esse é o limite que o Al-Duhail, do Qatar, se mostrou disposto a pagar, no momento, para contratar Dudu. A proposta ficou pronta depois de reunião com representantes do atacante, mas os valores ainda não animam o Palmeiras, que nega ter recebido qualquer oferta até agora.
A informação do limite definido pela equipe do Oriente Médio foi dada primeiramente pelo Uol. O LANCE! apurou que a proposta será entre 13 milhões (R$ 79,6 milhões, na cotação atual) e 15 milhões de euros (R$ 91,8 milhões), com um contrato de três temporadas para Dudu.E MAIS:Felipe Melo comemora: 'Nos sentimos atletas novamente'Luiz Adriano coloca nome de infectologista em chuteiraLuxa recebe alta e pode trabalhar na próxima semanaBotafogo quer Victor Luis por empréstimo e busca acordoAs conversas continuam acontecendo, com dirigentes do Palmeiras sendo informados de qualquer avanço. Nesta sexta-feira, a evolução definiu a proposta. O Verdão não participa das negociações ainda, até porque não há nada formalizado. A princípio, as cifras não agradam. O que não significa que as tratativas serão encerradas em caso de resposta negativa do clube. Diante da vontade que o jogador manifestar, o Palmeiras pode abrir diálogo.
Dudu está no Palmeiras desde janeiro de 2015 e, frequentemente, é alvo de equipes do exterior. No começo do ano passado, quando esteve especulado, mais uma vez, para jogar na China, recebeu aumento salarial e assinou contrato até o final de 2023. Recentemente, afirmou que queria se aposentar no clube, mas seu nome continua despertando interesse fora do Brasil.
O camisa 7 é o principal nome do elenco atual do Palmeiras. Conquistou a Copa do Brasil de 2015 e os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018 no clube, sempre entre os protagonistas, e ostenta a marca de ser o artilheiro do clube no século, com 70 gols em 305 jogos, e é ainda quem mais deu assistências com a camisa alviverde desde 2001. Também acumula a liderança de ser quem mais jogou, balançou as redes e deu passe para gol no Allianz Parque.
O avanço das conversas com o clube do Qatar chega em semana na qual Dudu está envolvido em polêmica fora de campo: o atacante é acusado de agredir sua ex-mulher e foi liberado das avaliações físicas do clube, na Academia de Futebol, na terça-feira, para prestar depoimento voluntariamente. O Palmeiras avisou que acompanha a investigação e disse ser contra violência e injustiça. E MAIS:

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