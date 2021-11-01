Clube de Xavi pede contrapartida ao Barcelona pela contratação de Xavi

Crédito: Xavi está próximo de se tornar treinador do Barcelona (Karim Jaafar / AFP

O Al-Sadd, clube comandado por Xavi, exige uma contrapartida do Barcelona na negociação pelo técnico catalão. O clube árabe quer disputar uma partida contra o clube culé, em Doha, para que sua torcida assista uma partida contra uma equipe de alto nível e para prestar homenagens ao atual treinador, segundo o "Mundo Deportivo".Os dirigentes do Barcelona, encabeçados pelo presidente Joan Laporta, devem viajar ao Qatar para encontrar com os representantes do Al-Sadd nesta semana. Os árabes pediram uma reunião presencial antes do acordo por Xavi, que tem contrato com a equipe atual até 2023, ser fechado.

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A expectativa do comandante é de que a operação possa ser concretizada na próxima quinta-feira. Na quarta-feira, o clube do comandante catalão tem um desafio importante contra o Al-Duhail, ex-time de Dudu, atacante do Palmeiras, pela liderança da Q-League.