Clube da MLS tenta renegociar com o Botafogo valor para adquirir os direitos de João Paulo

Crédito: Botafogo, inicialmente, não aceita mudança nos valores do acordo combinado com o Seattle (Vítor Silva/Botafogo

A negociação do meio-campista João Paulo pode ganhar novos desdobramentos. De acordo com o "Info Botafogo", o Seattle Sounders, clube da MLS no qual o jogador de 29 anos atuou na temporada passada, pretende renegociar os valores combinados com o Alvinegro para adquirir os direitos do atleta em definitivo.

O portal afirma que o Seattle deseja oferecer US$ 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões na atual cotação). Seriam US$ 250 mil a menos (R$ 1,3 milhão) do que o previsto para que João Paulo migrasse em definitivo para o clube da MLS.

O fim do empréstimo do meio-campista ao Seattle aconteceu no último dia 31 de dezembro. Com isto, o nome de João Paulo retornou ao BID da CBF.