Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Clube da MLS tenta renegociar com o Botafogo valor para adquirir os direitos de João Paulo
futebol

Clube da MLS tenta renegociar com o Botafogo valor para adquirir os direitos de João Paulo

De acordo com o 'Info Botafogo', Seattle Sounders deve oferecer US$ 1 milhão (em torno de R$ 5,2 milhões) ao Alvinegro para contar com volante. Preço é inferior ao combinado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2021 às 17:10

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 17:10

Crédito: Botafogo, inicialmente, não aceita mudança nos valores do acordo combinado com o Seattle (Vítor Silva/Botafogo
A negociação do meio-campista João Paulo pode ganhar novos desdobramentos. De acordo com o "Info Botafogo", o Seattle Sounders, clube da MLS no qual o jogador de 29 anos atuou na temporada passada, pretende renegociar os valores combinados com o Alvinegro para adquirir os direitos do atleta em definitivo.
O portal afirma que o Seattle deseja oferecer US$ 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões na atual cotação). Seriam US$ 250 mil a menos (R$ 1,3 milhão) do que o previsto para que João Paulo migrasse em definitivo para o clube da MLS.
O fim do empréstimo do meio-campista ao Seattle aconteceu no último dia 31 de dezembro. Com isto, o nome de João Paulo retornou ao BID da CBF.
O Botafogo, inicialmente, evidenciou que não aceitaria um valor menor do que o previsto no contrato. O prazo para o Seattle Sounders exercer o direito de compra de João Paulo vai até o dia 15.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados