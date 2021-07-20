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futebol

Clube da Áustria sinaliza interesse no zagueiro Otávio, do Flamengo

Sturm Graz conversa por empréstimo com opção de compra, mas ainda não oficializou proposta à diretoria rubro-negra
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Publicado em 20 de Julho de 2021 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 18:42
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Além de Hugo Moura, na mira do Lugano (SUI), o Flamengo pode negociar outro jovem atleta com o futebol europeu. O Sturm Graz, da Áustria, demonstrou interesse na contratação de Otávio, zagueiro do time sub-20 rubro-negro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoApesar de não ter oficializado uma proposta, o clube austríaco enviou uma "carta de intenção" ao Flamengo e deseja ter o defensor por empréstimo com opção de compra. As conversas com os representantes de Otávio iniciaram na última semana e estão em estágio inicial. De acordo com a reportagem, o Flamengo não se impõe e está aberto para avaliar uma possível oferta.
Em abril deste ano, Otávio renovou seu vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023. A multa rescisória para clubes do exterior foi estipulada em 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 470 milhões na cotação atual). Aos 19 anos, ele já disputou uma partida como profissional: o empate do Rubro-Negrocontra o Palmeiras, no Allianz Parque, no Brasileiro 2020.
Atualmente, ele é um dos destaques do time sub-20 do Flamengo, formando a dupla de zaga titular ao lado de Gabriel Noga. O último jogo de Otávio foi a vitória rubro-negra de 1 a 0 sobre o Botafogo, nesta segunda-feira.
+ Flamengo concretiza a 11ª saída de jogador em 2021; veja a lista e os próximos da barca
Discreto nas contratações, o Flamengo vem aproveitando 2021 para enxugar o elenco. Até o momento, 11 atletas deixaram o clube rubro-negro desde o início do ano, entre empréstimos, dispensas e vendas definitivas. Veja a lista e veja outros jogadores que podem ser transferidos em breve.

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