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futebol

Clube da Arábia Saudita faz oferta pelo volante Gregore

Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o Al-Itthad ofereceu R$ 17 milhões pelo atleta do Bahia...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 18:02

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 18:02

Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia
O sinal de alerta está ligado no Bahia. Nesta sexta-feira, a diretoria do Tricolor admitiu que o Al-Itthad, da Arábia Saudita, ofereceu R$ 17 milhões para levar o volante Gregore, um dos melhores jogadores do Tricolor.E MAIS:'Esta política de produção de guerra para ter paz não faz sentido pra mim', diz Roger MachadoFortaleza realiza ações de apoio a hospitais da cidade e homenageia profissionais de saúdeLiga Francesa anuncia abertura do mercado de transferências internoEsta não é a primeira vez que o volante fica perto de deixar o clube. Recentemente, o Palmeiras tentou acordo pelo atleta, mas o Bahia segurou. Antes disso, a Major League Soccer também buscou a contratação do jogador e não teve sucesso.
Se nas tentativas anteriores o Tricolor havia segurado Gregore, agora a história é diferente. Por conta da ausência do futebol, o fluxo de caixa ficou prejudicado e uma negociação é vista com bons olhos.
Consciente da importância do atleta, o técnico Roger Machado já admitiu publicamente que tem a preocupação com uma eventual saída do jogador.
Em 2020, Gregore já disputou 10 partidas pelo Tricolor de Salvador e marcou um tento. E MAIS:

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