Clube chinês veta e Palmeiras Feminino não conclui empréstimo de zagueira da Seleção

A zagueira Rafaelle Souza tinha um acerto verbal com o Palmeiras Feminino para assinar um contrato de empréstimo até o dia 30 de junho, conforme apurado pelo NOSSO PALESTRA/LANCE! nos últimos dias. Contudo, segundo publicação da própria jogadora em seu Twitter, o Changchun Dazhong-CHI, que havia liberado a atleta para o período de três meses no Brasil, voltou atrás na decisão e vetou qualquer tipo de acordo até o meio do ano. Desta forma, o negócio está suspenso.>> Saiba os valores que a Conmebol vai pagar como premiação fase a fase na Libertadores 2021

– Só para deixar claro aqui: meu time, que tinha aceitado me emprestar nesses três meses, acabou voltando atrás e definiu que não me liberará, pelo menos até o meio do ano. Eu já tinha conversado com alguns times do Brasil e do exterior, mas nada se concretizou até o momento – anunciou Rafaelle. A zagueira atualmente está treinando junto com o time feminino do Bahia, por não ter a possibilidade de retornar à China devido à pandemia de Covid-19. A ideia do empréstimo ao Verdão seria não perder ritmo de jogo para que, quando retornasse ao Changchun, estivesse em plenas condições de atuar. Seu futuro, no momento, segue indefinido.