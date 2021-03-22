Clima leve, Ganso de 'falso 9' e recado para Fred: os bastidores da vitória do Fluminense

Com a segunda vitória consecutiva no Campeonato Carioca, o clima no Fluminense é o melhor possível. Nos bastidores divulgados pelo clube no canal do Youtube após o 1 a 0 contra o Bangu, o principal foco foi o meia Paulo Henrique Ganso, autor do gol da partida e que vem atuando como centroavante desde que estreou.

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Antes da partida, Ganso relembrou a estreia contra o Bangu há dois anos e Danilo Barcelos pressentiu que o meia faria um gol, mas afirmou que seria de cabeça.

- É a minha estratégia, como estou de 9 hoje, falso nove. Nessa posição jogam eu, Fred, Samuel, John, todo mundo é falso (risos). Na primeira jogada vou colocar no alto e dar uma trombada no zagueiro - disse, brincando, antes de dizer que vai deixar o gol de falta para a Libertadores.

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No momento em que Ganso balança a rede, os jogadores brincam que Fred perderá a posição para o meia, algo que os dois já haviam falado após a partida.

- Sou artilheiro, falso 9, aí já era. Vou fazer gol, hein - concluiu.