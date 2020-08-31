Cleiton Xavier e especialistas apontam Palmeiras como um dos favoritos na Libertadores

Crédito: Divulgação/Betfair.net

Ex-camisa 10 do Palmeiras, Cleiton Xavier e especialistas ouvidos pela Betfair.net acreditam que a equipe paulista continua sendo uma das favoritas ao título da Libertadores 2020. O Verdão é o líder isolado do Grupo B, com 100% de aproveitamento após duas vitórias em dois jogos.

A partida que marca a volta do Alviverde na competição sul-americana será em 16 de setembro contra o Bolivar, na altitude de La Paz, na Bolívia. A equipe de Vanderlei Luxemburgo estreou com vitória sobre o Tigre da Argentina, fora de casa, por 2 a 0. O último duelo foi no Allianz Parque, outro resultado positivo por 3 a 1, contra o Guaraní do Paraguai.

Homenageado pela Betfair.net no quarto episódio da série 'Todo Resultado É Possível', Cleiton Xavier é um dos que apontam o time com grandes chances, mesmo após a saída de Dudu, um dos maiores ídolos do Verdão.- Acredito que o Palmeiras vai voltar com tudo na Libertadores da América após a pausa. É um time que pode brigar pelo título da competição. A equipe começou muito bem - disse Cleiton Xavier, autor de um dos gols mais bonitos da história do Palmeiras na Libertadores.

No dia 26 de agosto, quando o clube completou 106 anos, a Betfair.net recordou o golaço de Cleiton Xavier contra o Colo-Colo (CHI), na edição 2009, considerado uma pintura pelos torcedores e imprensa.

- Esta fase da Libertadores está bem encaminhada e acredito na classificação como melhor grupo. Para a sequência, o Palmeiras deve dar prioridade à competição e como todo torcedor, queremos estar no mínimo na final - contou André Nery, da Web Rádio Verdão.

O Palmeiras tem uma taça da Libertadores conquistado em 1999, na geração de Marcos, Paulo Nunes e Felipão. É o título que a exigente torcida que canta e vibra mais cobra dos jogadores.

- O que muda é o fato de perder um dos principais jogadores da equipe, no caso o Dudu. A equipe perde tecnicamente muito. Outra coisa é o tempo parado. Ficar sem jogar no caso 5 meses mais ou menos acarreta numa falta de entrosamento e falta de pegada do jogo em campo. Somente com o tempo, a volta dos jogos e muito treinamento poderá suprir essa ausência do futebol por alguns meses - explicou Domenico Gato, comentarista e narrador esportivo da 97 FM.

Com uma sequência invicta de 10 jogos e sendo a equipe da Séria A do Brasileirão que menos perdeu na temporada, o time tenta manter o embalo.

- Já se foram 21 anos da primeira e única conquista do Palmeiras na Libertadores. O experiente técnico Vanderlei Luxemburgo quer provar que não se contentará apenas em vencer o Estadual e que esse elenco valioso pode chegar longe no torneio internacional. A equipe precisa superar a ausência do ídolo e protagonista Dudu, mas aposta nos gols de Luiz Adriano, Willian Bigode e em Rony, principal reforço da temporada - afirmou o comentarista Chico Garcia, embaixador da Betfair.net.

A série “Todo Resultado É Possível” fará os fãs recordarem oito momentos memoráveis da competição, em que o futebol quebrou prognósticos e mostrou por que é o esporte mais popular do mundo.