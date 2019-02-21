Cleiton Marcelino elogia postura do Serra após derrota para o Vasco

O Serra bem que tentou, mostrou o seu valor, mas acabou perdendo por 2 a 0 para o Vasco e foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. O jogo aconteceu na noite de quarta-feira (20). No Kleber Andrade, o técnico Cleiton Marcelino elogiou a postura tricolor, que soube se portar bem diante de um clube de Série A, e ainda prevê um time bem mais maduro para o restante da temporada.
O Serra ainda segue disputando o Capixabão e se prepara para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o clube embolsou R$ 625 mil por avançar à segunda fase.
“Claro que almejávamos a classificação, mas sabíamos da dificuldade. Fico feliz pela entrega, pela obediência tática, nossa equipe conseguiu criar algumas situações de gol. Agora é virar a chave, a Copa do Brasil virou experiência, ainda temos outra competição nacional, a Série D, então nosso elenco sai fortalecido.”