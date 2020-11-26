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futebol

Cleiton analisa as chances do Bragantino nos duelos fora de casa

Após golear o Bahia, Massa Bruta tenta manter o bom momento diante do Fluminense e Coritiba...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 17:29
Crédito: Instagram/Cleiton
Invicto nos últimos três jogos disputados, o Red Bull Bragantino somou pontos importantes na briga contra o rebaixamento e não quer perder o embalo, principalmente nos próximos dois jogos fora de casa.Diante do Fluminense e Coritiba, o goleiro Cleiton acredita que o Massa Bruta pode surpreender e subir ainda mais na classificação.
‘Agora teremos dois jogos complicados, ainda mais fora de casa. Porém, temos totais condições de mantermos o mesmo nível da ultima partida e sair com os seis pontos, subindo ainda mais na tabela. Temos que pensar a cada rodada e buscar sempre pontuar, que em um campeonato de pontos corridos é de grande importância’, declarou Cleiton.
Com 26 pontos conquistados, o Red Bull Bragantino aparece na 14ª colocação e venceu três dos últimos cinco confrontos.

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