Cleiton analisa as chances do Bragantino nos duelos fora de casa

Crédito: Instagram/Cleiton

Invicto nos últimos três jogos disputados, o Red Bull Bragantino somou pontos importantes na briga contra o rebaixamento e não quer perder o embalo, principalmente nos próximos dois jogos fora de casa.Diante do Fluminense e Coritiba, o goleiro Cleiton acredita que o Massa Bruta pode surpreender e subir ainda mais na classificação.

‘Agora teremos dois jogos complicados, ainda mais fora de casa. Porém, temos totais condições de mantermos o mesmo nível da ultima partida e sair com os seis pontos, subindo ainda mais na tabela. Temos que pensar a cada rodada e buscar sempre pontuar, que em um campeonato de pontos corridos é de grande importância’, declarou Cleiton.