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futebol

Cléber Santana é eternizado em tatuagem no braço do filho

Ex-jogador foi uma das vítimas do trágico acidente aéreo com a delegação da Chapecoense em 2016, na Colômbia...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 10:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 10:08
Além de estar devidamente eternizado nas memórias de vários torcedores, agora o ex-jogador Cléber Santana, uma das vítimas do trágico acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, em 2016, está também na pele de seu filho mais novo, Aroldo Neto.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Também jogador de futebol e atualmente defendendo a equipe do Retrô-PE, há algum tempo o filho de Cléber manifestou a vontade de fazer uma tatuagem como seu presente de aniversário, revelou em entrevista ao portal 'ge' sua mãe, Rosângela Loureiro.
Inicialmente, ela não gostaria que o filho concretizasse sua vontade antes de completar 18 anos de idade, algo que irá acontecer somente no dia 2 de março de 2023. Porém, acabou cedendo quando descobriu qual seria o desenho que o filho desejava cravar na pele:
- Ele me pediu uma tatuagem como presente de aniversário. Aí eu sempre disse que quando ele fizesse 18 anos ele poderia fazer. Mas ele nunca me disse qual desenho queria fazer. Quando mostrou a foto do pai dele, aí ele me rendeu, me deu uma pena e eu deixei ele fazer.
Na tatuagem onde Cléber Santana aparece vestindo a camisa do Avaí, Aroldo pontuou que a ideia era fazer de uma imagem com o pai sorrindo, porém não com a camisa da Chape, já que lhe remetia justamente ao trágico evento ocorrido na Colômbia.
Crédito: ArquivoPessoal

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