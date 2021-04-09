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futebol

Cláusula contratual assegura aumento de salário para Yuri Alberto no Inter

Vencimentos do jovem atacante que estariam na casa dos R$ 200 mil será acrescido em 15% por conta de meta batida em partidas como titular...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 15:13

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 15:13
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Logo no início da temporada 2021 e mesmo diante de todas as dificuldades financeiras que vieram em razão da pandemia, o atacante Yuri Alberto assegurou um aumento salarial por conta de mecanismo previsto em contrato quando da sua chegada ao clube. >Faltam duas rodadas! Tabela atualizada do GauchãoTendo um salário calculado em R$ 200 mil segundo informação do portal 'UOL', por conta da cláusula que previa o aumento de 15% dos vencimentos caso ele chegasse a 20 partidas jogando como titular, no mês de maio Yuri já deve receber um novo patamar na casa dos R$ 230 mil.
Apesar de poder comemorar a marca, o atacante de 20 anos de idade que teve como último time antes do Colorado o Santos não traz boas memórias do compromisso de número 20. Isso porque, pelo Gauchão, a equipe foi derrotada no GreNal por 1 a 0 na Arena um dia antes do aniversário de 112 anos de existência.
A próxima partida do Internacional na temporada está marcada para o próximo dia 14 de abril onde, no Campeonato Gaúcho, a equipe de Miguel Ángel Ramírez busca recuperar a liderança na fase classificatória visitando no estádio Cristo Rei o Aimoré às 16h (de Brasília).

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