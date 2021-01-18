Claudinho se torna o maior artilheiro da história do Bragantino em uma edição de Brasileirão

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O meia Claudinho marcou dois gols na vitória do Red Bull Bragantino diante do Ceará e se tornou o maior artilheiro da história do Bragantino em uma edição do Campeonato Brasileiro, superando o atacante Kelly - que marcou 11 em 1995. Com os gols anotados neste domingo diante do Vozão, ele chegou aos 13 tentos e é o artilheiro do time na competição.

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'Que gratificante saber dessa informação. Fico muito feliz em poder ajudar o Massa Bruta com gols. Superar marcas como essa só engrandece o nosso trabalho. Agradeço demais meus companheiros, comissão técnica, diretoria e todos que trabalham comigo e no clube, que me dão todo suporte. Sem eles, eu não conseguiria alcançar essas metas', diz Claudinho.

O atleta também enalteceu a vitória do time de Bragança Paulista contra um adversário direto na tabela de classificação.