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Claudinho se torna o maior artilheiro da história do Bragantino em uma edição de Brasileirão

Com os gols marcados diante do Ceará, o meia-atacante entrou para a história do Massa Bruta...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 11:23

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 11:23

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O meia Claudinho marcou dois gols na vitória do Red Bull Bragantino diante do Ceará e se tornou o maior artilheiro da história do Bragantino em uma edição do Campeonato Brasileiro, superando o atacante Kelly - que marcou 11 em 1995. Com os gols anotados neste domingo diante do Vozão, ele chegou aos 13 tentos e é o artilheiro do time na competição.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
'Que gratificante saber dessa informação. Fico muito feliz em poder ajudar o Massa Bruta com gols. Superar marcas como essa só engrandece o nosso trabalho. Agradeço demais meus companheiros, comissão técnica, diretoria e todos que trabalham comigo e no clube, que me dão todo suporte. Sem eles, eu não conseguiria alcançar essas metas', diz Claudinho.
O atleta também enalteceu a vitória do time de Bragança Paulista contra um adversário direto na tabela de classificação.
'Muito importante vencer fora de casa. Um adversário direto. Estamos buscando a classificação na Sul-Americana. Mas agora é focar e pensar no próximo jogo', completou.O camisa 10 balançou as redes pela 15º vez nesta temporada. Além disso, também é o terceiro artilheiro do Brasileirão, atrás apenas de Marinho e Galhardo. Claudinho ainda é o terceiro jogador com mais participações em gols no campeonato, totalizando 16.

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