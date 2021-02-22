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futebol

Claudinho lamenta a falta de efetividade contra o Goiás

Meia-atacante analisou o desempenho do Massa Bruta fora de casa e lamentou o empate...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 22:37

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 22:37

Crédito: Divulgação/Bragantino
Na Serrinha, o Red Bull Bragantino não teve uma boa atuação e acabou empatando com o Goiás por 0 a 0, resultado que sepultou de vez a chance de brigar por uma vaga na fase preliminar da Libertadores da América.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na saída de campo, o meia-atacante Claudinho comentou o desempenho do seu time e lamentou a falta de efetividade.
‘Nossa equipe foi muito bem, comandamos o jogo, tivemos as melhores oportunidades, infelizmente não conseguimos concluir em gol’, afirmou.
Com 50 pontos na classificação, o Red Bull Bragantino fecha a rodada na 11ª colocação.

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