Claudinho lamenta a falta de efetividade contra o Goiás

Na Serrinha, o Red Bull Bragantino não teve uma boa atuação e acabou empatando com o Goiás por 0 a 0, resultado que sepultou de vez a chance de brigar por uma vaga na fase preliminar da Libertadores da América.
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Na saída de campo, o meia-atacante Claudinho comentou o desempenho do seu time e lamentou a falta de efetividade.
‘Nossa equipe foi muito bem, comandamos o jogo, tivemos as melhores oportunidades, infelizmente não conseguimos concluir em gol’, afirmou.
Com 50 pontos na classificação, o Red Bull Bragantino fecha a rodada na 11ª colocação.