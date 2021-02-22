Claudinho lamenta a falta de efetividade contra o Goiás

Crédito: Divulgação/Bragantino

Na Serrinha, o Red Bull Bragantino não teve uma boa atuação e acabou empatando com o Goiás por 0 a 0, resultado que sepultou de vez a chance de brigar por uma vaga na fase preliminar da Libertadores da América.

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Na saída de campo, o meia-atacante Claudinho comentou o desempenho do seu time e lamentou a falta de efetividade.

‘Nossa equipe foi muito bem, comandamos o jogo, tivemos as melhores oportunidades, infelizmente não conseguimos concluir em gol’, afirmou.