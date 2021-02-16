Claudinho fala sobre a briga do Red Bull Bragantino pelos torneios continentais

O Bragantino saiu frustrado da Ilha do Retiro. Com a chance de encostar na briga pela Libertadores, o Massa Bruta fracassou e ficou no empate sem gols com o Sport.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Um dos destaques do time na temporada, o meia Claudinho, falou sobre a expectativa e colocar o clube no cenário continental e elogiou a atuação.
'O objetivo é conseguir a classificação para Sul-Americana. Depois, a Libertadores. Claro que se vier a artilharia, vou ficar feliz. Mas não estou pensando nisso agora. Mas a equipe está de parabéns. Buscou, criou, mas não saíram os gols', afirmou ao Premiere.
Com a igualdade, o Red Bull Bragantino termina na 11ª colocação, com 49 pontos.