Claudinho fala sobre a boa fase do Bragantino

A sensação do futebol paulista neste início de temporada é o Bragantino. Com boa campanha no estadual, o Massa Bruta mostrou o seu valor na estreia da Copa Sul-Americana.
Em alta, o meia Claudinho, principal referência da equipe comandada por Mauricio Barbieri, não escondeu a sua satisfação de ver a evolução do Massa Bruta a cada jogo que passa.
‘Muito confiante, muito focado, nosso elenco é muito jovem, mas com muita confiança um no outro. Sabemos o que queremos no campeonato. Também cabe à comissão ver o que fazer no Paulista, Sul-Americana, mas está bem focada e sabe bem dos objetivos no campeonato’, disse em entrevista coletiva.
O próximo duelo do Bragantino será neste domingo, quando a equipe mede forças contra a Ferroviária, em Bragança Paulista.