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Claudinho, do Red Bull Bragantino, domina festa do Prêmio Brasileirão: artilheiro, craque e revelação

Com 18 gols e grandes atuações, o meia-atacante comandou o Red Bull Bragantino e foi eleito para a Seleção do Campeonato Brasileiro de 2020...
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Publicado em 

26 fev 2021 às 21:55

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 21:55

Crédito: Thaís Magalhães/ CBF
O meia-atacante Claudinho, do Red Bull Bragantino, foi o grande destaque individual do Campeonato Brasileiro. Em cerimônia realizada nesta sexta-feira, na sede da CBF no Rio de Janeiro, o jogador recebeu as premiações por ter sido eleito o melhor jogador e revelação da Série A de 2020. Com 18 gols, Claudinho ainda dividiu a artilharia da competição com o atacante Luciano, do São Paulo.
- Passei muitas dificuldades na vida, como todos jogadores e jogadores, mas tudo que passei foi importante para viver o que estou vivendo hoje. Muito lisonjeado de estar entre tantos craques recebendo essa prêmio -afirmou.As grandes atuações e golaços marcados pelo Bragantino, uma das surpresas da Série A, também garantiu Claudinho na Seleção do Brasileirão. Titular em 32 das 35 rodadas que disputou, o meia-atacante ainda deu seis assistências.
O "Prêmio Brasileirão" é uma cerimônia anual organizada pela CBF que elege os principais destaques do Campeonato Brasileiro. Nele, são escaladas seleções com os melhores jogadores e jogadoras do Brasileirão Assaí e do Brasileiro Feminino A-1, além de premiar destaques como artilheiros, revelações, árbitros e outros campeões brasileiros na mesma temporada. com a participação de jornalistas, capitães e treinadores dos 20 clubes da Série A.

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