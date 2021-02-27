Claudinho, do Red Bull Bragantino, domina festa do Prêmio Brasileirão: artilheiro, craque e revelação

Crédito: Thaís Magalhães/ CBF

O meia-atacante Claudinho, do Red Bull Bragantino, foi o grande destaque individual do Campeonato Brasileiro. Em cerimônia realizada nesta sexta-feira, na sede da CBF no Rio de Janeiro, o jogador recebeu as premiações por ter sido eleito o melhor jogador e revelação da Série A de 2020. Com 18 gols, Claudinho ainda dividiu a artilharia da competição com o atacante Luciano, do São Paulo.

- Passei muitas dificuldades na vida, como todos jogadores e jogadores, mas tudo que passei foi importante para viver o que estou vivendo hoje. Muito lisonjeado de estar entre tantos craques recebendo essa prêmio -afirmou.As grandes atuações e golaços marcados pelo Bragantino, uma das surpresas da Série A, também garantiu Claudinho na Seleção do Brasileirão. Titular em 32 das 35 rodadas que disputou, o meia-atacante ainda deu seis assistências.