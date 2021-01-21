Claudinho decide e entra na disputa pela liderança do Brasileirão

O grande nome do Bragantino na goleada contra o Vasco da Gama foi o meia-atacante Claudinho. Habilidoso e com faro de gol, ele balançou a rede duas vezes na vitória por 4 a 1.
Além de ajudar o Massa Bruta a alcançar mais um excelente resultado, o capitão da equipe também ratificou a sua importância no sistema de jogo do técnico Mauricio Barbieri.
Nos quatro jogos disputados pelo Bragantino em janeiro, Claudinho balançou a rede em todos. Ou seja, o camisa 10 chamou a responsabilidade e decidiu.
No total, ele marcou 5 gols e subiu na lista dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ao chegar a marca de 15 gols, o que o coloca na vice-liderança, com um a menos que Thiago Galhardo.