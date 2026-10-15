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Pesquisas para presidente a 10 dias do 2º turno — o que diziam em 2018 e 2022 e o que mostram agora

Em 2026, Flávio lidera as intenções de voto. Em 2022, preferência do eleitorado era de Lula. Já em 2018, maioria dizia que votaria em Jair Bolsonaro. Veja os gráficos na reportagem.

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 10:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

15 out 2026 às 10:35
Imagem BBC Brasil
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, que disputam o segundo turno das eleições de 2026 no Brasil Crédito: Adriano Machado/Reuters

A segunda rodada das principais pesquisas de intenção de voto para presidente no segundo turno começou a ser divulgada e mostra Flávio Bolsonaro (PL) ligeiramente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — reproduzindo os resultados do primeiro turno, quando o senador ficou à frente do presidente.

A pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (14/10) apontou Flávio com 46% da preferência do eleitorado, e Lula com 44%. Apenas 1% dos eleitores disseram estar indecisos, e 9% afirmaram que votariam em branco.

O levantamento ouviu 2.154 pessoas, dos dias 10 a 13 de outubro, com uma margem de erro de dois pontos percentuais — neste sentido, Lula e Flávio estão em empate.

A Quaest não divulgou com quantos por cento cada um ficaria no cálculo de votos válidos, que excluem os brancos, nulos, indecisos e abstenções, assim como faz a Justiça Eleitoral no dia da eleição.

A próxima pesquisa a ser divulgada, na noite desta quinta-feira (15/10), será a do instituto Datafolha, seguida pelas do PoderData e do VoxBrasil, na sexta (16/10), e pela do Ipespe, no sábado (17/10).

Mas como a situação atual se compara com o mesmo período da campanha eleitoral das últimas duas eleições, em 2018 e 2022? Veja abaixo.

Lula liderava em 2022

Em 2022, após o primeiro turno no dia 2 de outubro, foram para o segundo turno Jair Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT.

A cerca de dez dias do segundo turno, o Datafolha apontava Lula na liderança, com 52% dos votos válidos, seguido por 48% de Bolsonaro.

O cenário era o mesmo na Quaest, que havia calculado 53% dos votos válidos para Lula e 47% para Bolsonaro.

A liderança de Lula nas pesquisas foi confirmada nas urnas no segundo turno, como mostram os gráficos abaixo.

Jair Bolsonaro estava à frente em 2018

Quatro anos antes, Jair Bolsonaro enfrentava, pelo PSL, Fernando Haddad, do PT, no segundo turno.

A cerca de dez dias de os brasileiros voltarem às urnas, o Datafolha divulgou uma pesquisa em que Bolsonaro aparecia com 59% dos votos válidos, e Haddad, com 41%.

A pesquisa realizada pelo Ibope também mostrava favoritismo de Bolsonaro, com os mesmos percentuais identificados pelo Datafolha.

A preferência do eleitorado por Bolsonaro se confirmou nas urnas, no dia 28 de outubro, como mostram os gráficos abaixo.

O que mostra o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil

No Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, que leva em consideração as pesquisas divulgadas até esta quarta-feira (14/10), Flávio tinha 48% dos votos e Lula somava 46%.

A diferença entre os números do Agregador em relação às pesquisas se dá porque a ferramenta compila dados de uma série de pesquisas e mostra os votos totais, não apenas os válidos.

Isto posto, os eleitores sem candidato somam 7%. Essa categoria inclui votos brancos e nulos, aqueles que não sabem em quem vão votar ou que não responderam às pesquisas, e ainda quem disse que não vai às urnas.

Veja, no Agregador, a evolução de Lula e Flávio em intenções de votos para o segundo turno nos últimos três meses. A página também mostra a oscilação dos eleitores sem candidato.

Gráficos por Carlos Serrano, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil

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