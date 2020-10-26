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futebol

Claudinho assume papel de artilheiro do Bragantino na era Barbieri

Em 11 jogos do novo comandante, o atacante balançou a rede por cinco vezes e virou a referência do sistema ofensivo...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 16:30
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Um dos principais nomes do Bragantino na campanha da Série B foi o atacante Claudinho. Habilidoso e com faro de gol apurado, ele foi importante no título e retomada do Massa Bruta à elite do futebol nacional.Nesta temporada o cenário foi diferente. Sob o comando de Felipe Conceição, o atleta frequentou o banco de reservas e não rendia do mesmo jeito.
Após um futuro nebuloso, Claudinho retomou a confiança após a chegada de Mauricio Barbieri e tornou-se a referência da equipe no sistema ofensivo.
Em 11 jogos desde a chegada do novo treinador, Claudinho é o artilheiro do período com cinco gols. Destaque para os últimos quatro jogos, onde deixou a sua marca contra Atlético-GO, Flamengo, Sport e Goiás.
Agora, no meio da semana, Claudinho e Bragantino voltam a campo e encaram o Palmeiras, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante é a grande aposta do Massa Bruta para abrir vantagem diante do Verdão.

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