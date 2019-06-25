Classificado na Série D, Vitória é recebido com festa da torcida

Torcedores do Vitória foram prestigiar a chegada do time no aeroporto Crédito: Sidney Magno/Globoesporte.com/es

Classificação garantida na Série D e um presente na volta para casa. No domingo (23), o Vitória venceu o Brasiliense por 2 a 1 , no Serejão, e foi recebido com festa pelos torcedores no Aeroporto de Vitória no fim da tarde desta segunda-feira (24).

Veja como foi a chegada da delegação alvianil

Para o lateral direito Cássio, a partida teve um sabor ainda mais especial. O camisa 2, que voltou à titularidade no último jogo da primeira fase, fez o gol que deu início à vitória alvianil. "É muito importante. Eu vinha trabalhando, enquanto estava no banco não me abati e dei a volta por cima. Fui coroado com o gol contra o Brasiliense e pude ajudar a equipe", disse ele, que completou:

"Fizemos uma boa semana. A gente se impôs la nos domínios deles e voltamos com a classificação. Bastante legal o apoio da torcida (no aeroporto) e isso nos dá confiança para o próximo jogo".

O técnico Valdir Bigode elogiou o resultado positivo fora de casa, mas mantém os pés no chão. Afinal, ainda faltam 4 jogos para o acesso à Série C. "A gente está serenamente tentando alcançar o que o clube deseja, que é a classificação, mas ainda estamos muito longe, não fizemos nada ainda. Com essa serenidade podemos chegar mais longe", salientou.

Valdir Bigode conversou com a imprensa na chegada do time ao Estado Crédito: Sidney Novo / GloboEsporte.com/es

PRÓXIMO DESAFIO

O próximo desafio, agora pelas oitavas de final, é no domingo, contra o Ituano, às 15 horas, no Salvador Costa. "É sempre importante jogar em casa. O torcedor tem que participar sempre, até nas derrotas. Com relação a adversário, é indiferente para mim, vamos ter dificuldades com qualquer adversário. Temos que lutar ainda mais para alcançar nosso objetivo".