Classificado! Entenda como o Fluminense garantiu vaga na semifinal do Carioca

Neste sábado, o Tricolor conquistou a sétima vitória seguida no Carioca. Isolado na liderança com 21 pontos, o Fluminense também garantiu a classificação na semifinal do estadual. Sem poder ser alcançado por times fora do G4, a equipe viajará para a Colômbia, onde estreia na Libertadores, com a vaga matematicamente garantida. Entenda a seguir. Com 21 pontos conquistados dos 24 possíveis, o Tricolor abriu vantagem de cinco pontos em relação ao Flamengo, o segundo colocado, e não pode mais sair do G4. O time também não poderá ser alcançado pelo Boavista, na quinta colocação. O clube da Região dos Lagos, com nove pontos, foi punido por escalação irregular e perdeu sete pontos. Com apenas mais três jogos pela frente, mesmo se reverter a situação através de recurso e ganhar todas as partidas, não alcança o Flu, ainda que o líder venha a perder todos os próximos jogos pelo estadual.