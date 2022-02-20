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Classificado! Entenda como o Fluminense garantiu vaga na semifinal do Carioca

Tricolor alcançou 21 pontos e não pode mais ser alcançado por times fora do G4, mesmo se perder todos os próximos jogos...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 22:14

LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2022 às 22:14
Neste sábado, o Tricolor conquistou a sétima vitória seguida no Carioca. Isolado na liderança com 21 pontos, o Fluminense também garantiu a classificação na semifinal do estadual. Sem poder ser alcançado por times fora do G4, a equipe viajará para a Colômbia, onde estreia na Libertadores, com a vaga matematicamente garantida. Entenda a seguir. Com 21 pontos conquistados dos 24 possíveis, o Tricolor abriu vantagem de cinco pontos em relação ao Flamengo, o segundo colocado, e não pode mais sair do G4. O time também não poderá ser alcançado pelo Boavista, na quinta colocação. O clube da Região dos Lagos, com nove pontos, foi punido por escalação irregular e perdeu sete pontos. Com apenas mais três jogos pela frente, mesmo se reverter a situação através de recurso e ganhar todas as partidas, não alcança o Flu, ainda que o líder venha a perder todos os próximos jogos pelo estadual.
Vale lembrar que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro alterou o regulamento do Carioca nos últimos anos. Em turno único de onze rodadas, a Taça Guanabara encaminha os quatro primeiro colocados para as semifinais, enquanto a Taça Rio é decidida entre o quinto e o oitavo lugar na classificação.
Crédito: FluminensevenceuoVoltaRedondapor3a0,pelaoitavarodadadaTaçaGuanabara(AndréMoreira/VRFC

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