Classificado, auxiliar de Abel reafirma que Palmeiras manterá planejamento no Paulistão

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O Palmeiras venceu a Ponte Preta na tarde deste domingo (9), por 3 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli e, com a vitória, classificou-se para a próxima fase do Paulistão 2021. Após o jogo, João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, concedeu entrevista coletiva. Ele reafirmou que a comissão técnica manterá a coerência no planejamento da temporada e, assim, não irá priorizar o Estadual em detrimento da Libertadores, apesar da situação confortável do clube no torneio.

– Sempre fomos coerentes com o nosso discurso. Tínhamos que colocar os melhores em cada jogo. Foi isso que fizemos hoje. Felizmente correu bem e tiveram rendimento. Terça temos jogo no Equador, quartas de final do Paulista na quinta-feira. E vão jogar os que nós acharmos que estão tanto fisicamente quanto mentalmente melhores preparados, sabendo que estaremos vindo de viagem – explicou João.

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O comandante também analisou a participação das Crias na Academia no Campeonato Paulista e confessou que o Palmeiras irá contar com alguns desses jovens no restante da temporada como “reforços de casa”. Principalmente, em função do calendário, já que a equipe precisa de mais peças de reposição para disputar todas as competições.

– Devido à quantidade de jogos, precisamos de mais jogadores. É com esses que contamos e não vale a pena lamentar. É trabalhar, melhorar esses e crer que, dia a dia, vão evoluir. É isso que temos visto em campo – declarou.

– É tudo uma questão de oportunidade. Temos alguns jogadores de fora e eles (da base) têm treinado desde o início do Paulista. Classificamos na última rodada assim como na temporada anterior… Pode dar sorte… – brincou o auxiliar.Por fim, João Martins comentou sobre a estreia do zagueiro Michel, de apenas 17 anos, no profissional do Verdão e elogiou a partida do garoto em Campinas.

– O Michel é mais um que teve oportunidade. Já tinha estado no banco e tem trabalhado conosco. Futebol é feito disto, quando a oportunidade aparece, você tem que aproveitar ao máximo e ter o rendimento. Foi o caso de hoje. Fez um belíssimo jogo – afirmou.