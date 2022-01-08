Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Classificado! Alisson brilha e Internacional vence a Portuguesa

Com o triunfo, Internacional se classifica de forma antecipada para a próxima etapa; Lusa precisa de uma vitória na última partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 21:27

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 21:27

O Internacional enfrentou a Portuguesa na noite desta sexta-feira (7), pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em partida pelo Grupo 25, as equipes se encontraram no Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP). Alisson brilhou e garantiu o 2 a 1 para o Colorado, que avançou para a próxima etapa. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO TRANQUILO...
O duelo começou sem grandes movimentações, com as duas equipes se estudando. O Internacional, com maior pressão, buscava a todo momento achar e aproveitar-se do erro do adversário.
PLACAR ABERTO!​Apesar de poucas chances, o Internacional aproveitou a grande oportunidade que teve para abrir o placar. Aos 7, o Colorado apareceu com Alisson, que roubou e mandou para o meio. Rickson fez o cruzamento, e o camisa 10 do Inter cabeceou pra baixo, balançando as redes.
PARTIDA EQUILIBRADA...A Lusa tentou reagir, em jogadas rápidas. No entanto, a equipe parava na zaga colorada. Em uma das melhores chances, a Portuguesa, aos 20, chegou com Cristhian, que foi cortado por Lucas Ryan.
QUE CHANCE!
A Portuguesa apareceu com maior perigo aos 22. Na jogada, a equipe apareceu com Misael, que, ao driblar e tentar o chute, foi travado por Lucas Ryan. Na sequência, Cristhian mandou uma bomba, mas para fora.
QUASE...
Após mais alguns minutos de mais um jogo bastante truncado, o Internacional voltou a aparecer aos 31. Na jogada, Alisson roubou e mandou para Jonathan, que cruzou para Lucca. O camisa 9, porém, acabou pegando errado e mandou para fora. Na sequência, Alisson também desperdiçou.
UH!
O Internacional quase ampliou aos 39. Após cobrança de escanteio, João Pedro subiu mais alto que todo mundo e cabeceou. No entanto, o goleiro Luiz Vitor fez a defesa.
PÊNALTI!
Aos 43, Marcão tentou cortar, mas derrubou Jonathan na área. A arbitragem marcou a penalidade máxima. Pedrinho foi para a bola e fez a cobrança. O camisa 20 bateu, mas Luiz Vitor defendeu. No rebote, Alisson mandou para o fundo das redes.
PREDESTINADO!
Na troca de etapa, Robert entrou e mostrou a que veio. Com menos de um minuto, o jogador recebeu o cruzamento e mandou para Yan, que carimbou as redes, deixando o placar em 2 a 1.
AINDA NA PRESSÃO!
A Portuguesa seguiu procurando o empate e até a virada no marcador. Aos 15, em uma jogada surpreendente, Carlos Henrique avançou e mandou uma bomba em direção à meta de Lucas Flores. O goleiro colorado se esticou todo, e a bola saiu à direita do gol.
RESPOSTA DO INTERNACIONAL...
O Colorado respondeu na sequência. Aos 18, Lukayan, que havia acabado de entrar na partida, também assustou. O jogador partiu em velocidade e venceu na marcação. No entanto, na hora de finalizar, a bola foi para fora.
JOGO EQUILIBRADO!
Com o passar do tempo, a Portuguesa buscava a todo segundo chegar próximo ao ataque do Inter. Enquanto isso, o Colorado tentava o contra-ataque. No entanto, com a pressão, campo pesado e desgaste da sequência de jogos, os times não conseguiram fazer grandes jogadas.
LUCAS FLORES!
Nos minutos finais do duelo, a Portuguesa apareceu com perigo. Em jogada, a Lusa chegou com uma bola próximo do gol de Lucas Flores, que, atento, segurou e impediu o tento.FICHA TÉCNICA
Portuguesa 1 x 2 InternacionalLocal: Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP)Data: 07/01/2021 - às 19h30 (de Brasília)​Árbitro: Flávio Roberto Mineiro RibeiroAssistentes: Fausto Augusto Viana Moretti e Marcos de Andrade RossiCartões amarelos: Alan Dotti (Portuguesa)Cartões vermelhos: -Gols: Alisson, aos 7'/1ºT (0-1) e aos 43'/1ºT (0-2); Yan Allan, aos 0'/2ºT (1-2)
PORTUGUESA (Técnico: Alan Dotti)
Luiz Vitor; Gustavo (Vinícius, aos 22'/2ºT, Talles, Marcão e Walison; Hudson; Carlos Henrique (Nicolas, aos 24'/2ºT), Misael (Wevysther, aos 0'/2ºT), Cristhian e Yan Allan (Luan, aos 22'/2ºT); Rickson (Robert, 0'/2ºT - Deivid, aos 13'/2ºT).
INTERNACIONAL (Técnico: João Miguel)
Lucas Flores; Bernardo (Ryan, aos 11'/2ºT), João Pedro, Thiago Guth e Lucas Ryan (Felipe, aos 32'/2ºT); Bizescki e Gustavo; Alisson e Pedrinho (Lukayan, aos 11'/2ºT); Jonathan e Lucca.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados