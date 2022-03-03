Classificação na Copa do Brasil não pode mascarar problemas do Vasco

Raniel marcou o gol solitário da vitória do Vasco sobre a Ferroviária Crédito: Diogo Reis/Agif

O Vasco deve comemorar muito a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Pois, a atuação vista diante da Ferroviária passou longe de merecer a passagem de fase. Bons e maus momentos fazem parte de uma temporada, mas o sinal de alerta está aceso. Menos mal que aceso com o time garantido na próxima etapa da competição.

Vale lembrar que Zé Ricardo fez alterações tentando exatamente melhorar o desempenho do time, que já fora presa fácil contra o Fluminense. O Cruz-Maltino foi inferior à equipe de Araraquara já no primeiro tempo. No segundo, não finalizou. Chover no molhado dizer que é pouco, que é insuficiente.

Foi o tipo do jogo em que não sofrer gol não é necessariamente algo para ser valorizado. Porque a quantidade de chances concedidas obrigou o goleiro Thiago Rodrigues a ser um dos melhores da partida. De positivo, a confiabilidade contínua em Nene e Raniel.