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Ilusão

Classificação na Copa do Brasil não pode mascarar problemas do Vasco

Time atacou pouco e sofreu bastante na defesa no jogo em que até venceu, mas deixou bastante a desejar
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 09:00

Publicado em 03 de Março de 2022 às 09:00

Raniel marcou o gol solitário da vitória do Vasco sobre a Ferroviária
Raniel marcou o gol solitário da vitória do Vasco sobre a Ferroviária Crédito: Diogo Reis/Agif
O Vasco deve comemorar muito a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Pois, a atuação vista diante da Ferroviária passou longe de merecer a passagem de fase. Bons e maus momentos fazem parte de uma temporada, mas o sinal de alerta está aceso. Menos mal que aceso com o time garantido na próxima etapa da competição.
Vale lembrar que Zé Ricardo fez alterações tentando exatamente melhorar o desempenho do time, que já fora presa fácil contra o Fluminense. O Cruz-Maltino foi inferior à equipe de Araraquara já no primeiro tempo. No segundo, não finalizou. Chover no molhado dizer que é pouco, que é insuficiente.
Foi o tipo do jogo em que não sofrer gol não é necessariamente algo para ser valorizado. Porque a quantidade de chances concedidas obrigou o goleiro Thiago Rodrigues a ser um dos melhores da partida. De positivo, a confiabilidade contínua em Nene e Raniel.
Mas a missão imediata é recuperar um desempenho razoável da equipe. O próximo jogo é contra o Flamengo.

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