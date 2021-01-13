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Classificação do Palmeiras para a final da Libertadores muda calendário do futebol brasileiro

Com mais uma final garantida na temporada, datas da Copa do Brasil e Brasileirão foram alteradas...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 09:30

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 09:30

Crédito: AMANDA PEROBELLI / POOL / AFP
A classificação do Palmeiras para final da Copa Libertadores da América, após derrota para o River Plate por 2 a 0 (3 a 2 no agregado), na noite desta terça-feira (12), no Allianz Parque, fez o calendário do futebol brasileiro sofrer alterações.
Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta
Classificado para as decisões da Libertadores e Copa do Brasil, e disputando o título do Campeonato Brasileiro (atualmente em sexto lugar), algumas mudanças foram realizadas pela CBF.
A final da Copa Libertadores será no dia 30 de janeiro, às 17h, no Maracanã. Neste caso, as finais da Copa do Brasil passam de 3 e 10 de fevereiro para 11 e 17 de fevereiro. Pelo Brasileirão, Palmeiras x Botafogo, da 33ª rodada, que estava marcado para o dia 31/01, no Allianz Parque, será remanejado para dia 2 de fevereiro.
>> Veja o chaveamento completo da LibertadoresTrês rodadas da competição nacional sofrerão adequação de datas no calendário: a rodada 34 sairá da data-base 7 de fevereiro para a data-base 3 de fevereiro; A rodada 35 sairá da data-base 13 de fevereiro para a data-base 7 de fevereiro e a rodada 36 da data-base 17 de fevereiro para a data-base 13 de fevereiro.
Esses ajustes finais serão realizados no dia 14 de janeiro, após encerramento da fase semifinal da Libertadores. Santos x Boca Juniors jogam nesta quarta-feira (13).
E SE O PALMEIRAS GANHAR A LIBERTADORES?
O Palmeiras sendo campeão da Copa Libertadores e, consequentemente, classificando-se para o Mundial de Clubes da FIFA 2020, as finais da Copa do Brasil passam de 11 e 17 de fevereiro para 28 de fevereiro e 7 de março.
A sequência de jogos do clube no Campeonato Brasileiro será ajustada e Verdão atuará uma única vez em intervalo inferior a 66 horas, após o retorno do Mundial de Clubes da FIFA 2020.
A rodada final do Brasileirão será realizada em 25 de fevereiro, quinta-feira.

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