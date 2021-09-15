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Clássicos baiano e mineiro marcam a rodada da Copa Brasil WLegends; veja as datas e onde assistir

Estreantes, Ba-Vi e Cruzeiro x Atlético-MG serão os jogos da rodada de Futebol Master...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 19:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 19:52
Crédito: Divulgação
Após dois finais de semana de muita resenha, reencontro, nostalgia e futebol, envolvendo os maiores clubes paulistas e cariocas, é a vez de Cruzeiro x Atlético-MG e Bahia x Vitória entrarem em campo pela Copa Brasil WLegends 2021, competição de futebol master. O torneio está na primeira fase, e os jogos acontecerão no sábado (18), às 11h e às 13h, com transmissão do SporTV.
Varanda é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians desde o início de 2021O primeiro jogo da terceira rodada, às 11h, será entre Atlético-MG e Cruzeiro. Está confirmada a participação de Ricardinho, pelo time Celeste, e do Mancini pelo Galo, para abrilhantar o jogo que envolverá três gerações diferentes de atletas.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
Já às 13h, o Ba-Vi acontecerá no Estádio Barradão, em Salvador. Os fãs do futebol baiano poderão ver Marcelo Ramos, novamente em campo com a camisa Tricolor e Matuzalem pelo Rubro-Negro.
As partidas têm 40 minutos de duração cada tempo e os técnicos poderão substituir seis jogadores de linha e o goleiro.
LOCAL, DATA HORÁRIO E TRANSMISSÃO
18/09 às 11h00Cruzeiro x Atlético-MG - Estádio IpatingãoOnde assistir: Sportv
18/09 às 13h00Bahia x Vitória - Estádio BarradãoOnde assistir: Sportv
SOBRE A COPA DO BRASIL WLEGENDS 2021
A Copa Brasil WLegends 2021 é organizada pela World Legends, empresa que promove eventos de futebol master ao redor do mundo trazendo de volta aos campos craques que já penduraram as chuteiras. Nos últimos campeonatos organizados, foram mais de 2 milhões de espectadores acompanhando lendas que fizeram história em seus times e seleções competindo novamente.
Uma equipe de cada grupo avança às quartas de final, que acontecerão de 30 de outubro a 20 de novembro, sempre aos sábados. As semifinais estão marcadas para 27 de novembro e 4 de dezembro e a grande final acontece no dia 11 de dezembro, com sedes indefinidas. O torneio tem como embaixadores os ex-jogadores Somália, do Grêmio, e Maurinho, do Cruzeiro.

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