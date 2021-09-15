Clássicos baiano e mineiro marcam a rodada da Copa Brasil WLegends; veja as datas e onde assistir

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Após dois finais de semana de muita resenha, reencontro, nostalgia e futebol, envolvendo os maiores clubes paulistas e cariocas, é a vez de Cruzeiro x Atlético-MG e Bahia x Vitória entrarem em campo pela Copa Brasil WLegends 2021, competição de futebol master. O torneio está na primeira fase, e os jogos acontecerão no sábado (18), às 11h e às 13h, com transmissão do SporTV.

Varanda é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians desde o início de 2021O primeiro jogo da terceira rodada, às 11h, será entre Atlético-MG e Cruzeiro. Está confirmada a participação de Ricardinho, pelo time Celeste, e do Mancini pelo Galo, para abrilhantar o jogo que envolverá três gerações diferentes de atletas.

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Já às 13h, o Ba-Vi acontecerá no Estádio Barradão, em Salvador. Os fãs do futebol baiano poderão ver Marcelo Ramos, novamente em campo com a camisa Tricolor e Matuzalem pelo Rubro-Negro.

As partidas têm 40 minutos de duração cada tempo e os técnicos poderão substituir seis jogadores de linha e o goleiro.

LOCAL, DATA HORÁRIO E TRANSMISSÃO

18/09 às 11h00Cruzeiro x Atlético-MG - Estádio IpatingãoOnde assistir: Sportv

18/09 às 13h00Bahia x Vitória - Estádio BarradãoOnde assistir: Sportv

SOBRE A COPA DO BRASIL WLEGENDS 2021

A Copa Brasil WLegends 2021 é organizada pela World Legends, empresa que promove eventos de futebol master ao redor do mundo trazendo de volta aos campos craques que já penduraram as chuteiras. Nos últimos campeonatos organizados, foram mais de 2 milhões de espectadores acompanhando lendas que fizeram história em seus times e seleções competindo novamente.