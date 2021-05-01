Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Clássico muda a nossa vida', diz o zagueiro Weverton, em busca da 1ª final pelo Cruzeiro
futebol

'Clássico muda a nossa vida', diz o zagueiro Weverton, em busca da 1ª final pelo Cruzeiro

O defensor comentou que a Raposa pode chegar mais confiante no Brasileiro da Série B e Copa do Brasil se conseguir superar o América-MG nas semifinais do Mineiro...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 17:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 17:23
O zagueiro Weverton, do Cruzeiro, de apenas 18 anos, começou sua jornada pela Raposa em um clássico contra o maior rival, o Atlético-MG. A chance veio com a saída repentina de Manoel. E, jovem defensor foi bem e ajudou a evitar gols do Galo, com o time azul derrotando o alvinegro por 1 a 0. Desde então, Weverton viu sua vida mudar. Se tornou titular do time principal e agora terá mais uma novidade em sua carreira: buscar sua primeira final como profissional pelo Cruzeiro. E, ele sabe que para que consiga feito, será preciso superar outro rival histórico, o América-MG, nas semifinais do Campeonato Mineiro. O primeiro duelo será neste domingo, 2 de maio, no Mineirão. O clássico, seu segundo no profissional, poderá mudar outra vez a vida do zagueiro, que disse acreditar mesmo em mudanças quando se joga bem diante de um grande rival. Confira o que o jovem disse em sua entrevista na Toca da Raposa no vídeo acima. Weverton estava no time sub-18 há poucos meses e agora virou titular na Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados