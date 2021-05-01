'Clássico muda a nossa vida', diz o zagueiro Weverton, em busca da 1ª final pelo Cruzeiro

O zagueiro Weverton, do Cruzeiro, de apenas 18 anos, começou sua jornada pela Raposa em um clássico contra o maior rival, o Atlético-MG. A chance veio com a saída repentina de Manoel. E, jovem defensor foi bem e ajudou a evitar gols do Galo, com o time azul derrotando o alvinegro por 1 a 0. Desde então, Weverton viu sua vida mudar. Se tornou titular do time principal e agora terá mais uma novidade em sua carreira: buscar sua primeira final como profissional pelo Cruzeiro. E, ele sabe que para que consiga feito, será preciso superar outro rival histórico, o América-MG, nas semifinais do Campeonato Mineiro. O primeiro duelo será neste domingo, 2 de maio, no Mineirão. O clássico, seu segundo no profissional, poderá mudar outra vez a vida do zagueiro, que disse acreditar mesmo em mudanças quando se joga bem diante de um grande rival. Confira o que o jovem disse em sua entrevista na Toca da Raposa no vídeo acima. Weverton estava no time sub-18 há poucos meses e agora virou titular na Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)